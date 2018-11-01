Я живу в США.
ЗЫ Я не был в Польше.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:15
Я живу в США.
ЗЫ Я не был в Польше.
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 01 лис, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
подскажите какой доход они приносят пересичному на данный момент?
депо?
матрас?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:22
8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины. Это валютные вклады выраженные в долларовом эквиваленте, гривна отдельно.
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:33
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:47
Согласно статистике нац.банка на депозитах почти 90% из этой суммы.
А вот если взять гривну то 50% на текущих (карточных) счетах.
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что-то где-то я это уже слышал лет 5 назад. Это всего лишь подписание ассоциации (которое априори должно было произойти), а после всего лишь выборы, где обять на трон вознесут янека. У нас выборы - это апокалипсис. А если к власти будет рваться одержимая, то будут только щепки лететь!
З.Ы. ИТ очень переоценено. По-моему, айтишники не понимают, что им очень крупно повезло и всегда так не будет, это мегапузырь, людям нужна жратва и газ, а айти даже не на 5-м месте! Такой перекос вышел из-за того, что у нас у власти ворюги и они часто и хозяева бизнеса, которые диктуют зарплаты и они копеечные, а айтишники могут работать на иностранцев, но и там поймут, что FAANG - это пузырь, как и все ИТ, что оно переоценено в десятки раз и эту отрасль ждет обвал. Особенно после обвала бакса, когда станет не до грумеров с бэбибумерами и розовых сайтов для них. Я считаю, что нынешнюю финансовую систему ждет крах! Но это не значит, что надо покупать квартиры, чтоб спать спокойно, спокойная жизнь будет только сниться, а в цене будет совсем другое - хлеб, соль, спички, газ и бензин, не говорю уже о патронах, а также золото и серебро, как единственно доступное средство сохранить деньги для пересичного.[/quote]Он вернулся! Отец основатель!
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как этот дыбилом нашло сюда дорогу?
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:12
НБУ в своей статистике использует термин "на вимогу" и "строковий"
По сути этот депозит это как раньше были срочные депозиты с правом досрочного расторжения. Думаю он относится к срочным.
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 лис, 2018 23:06
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