|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 23:08
Оранжевый-хит сезона написав:
Он вернулся! Отец основатель!
Лишь подразнил нас, как Юра, и снова исчез.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26573
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 2956 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему