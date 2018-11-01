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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лис, 2018 23:08
Оранжевый-хит сезона написав:
Он вернулся! Отец основатель!
Лишь подразнил нас, как Юра, и снова исчез.
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airmax78
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:16
airmax78 написав: Elensk написав: zzzzzz написав:
8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.
Они там хранятся, а не зарабатывают
. Я тоже не люблю деньги дома держать.
В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО
в начале года или в конце?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:18
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Elensk написав:
Они там хранятся, а не зарабатывают
. Я тоже не люблю деньги дома держать.
В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО
в начале года или в конце?
Чем раньше - тем лучше.
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airmax78
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:19
airmax78 написав: Elensk написав: zzzzzz написав:
8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.
Они там хранятся, а не зарабатывают
. Я тоже не люблю деньги дома держать.
В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО
чтоб кинуть вкладчиков как в СССР в 91м или отдавать будут гривней при курсе 50+ лет через ...надцать?
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барабашов
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:29
airmax78 написав: Elensk написав: zzzzzz написав:
8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.
Они там хранятся, а не зарабатывают
. Я тоже не люблю деньги дома держать.
В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО
Когда государство начинает что-то привлекать по высоким ставкам, я начинаю бояться и прячусь в ячейку
.
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Elensk
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:30
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО
в начале года или в конце?
Чем раньше - тем лучше.
я просто только что подумал что нужно в гривну перекидываться
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:35
до 1 мая курс будут держать зубами, потом возможны варианты
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:45
барабашов написав: airmax78 написав: Elensk написав:
Они там хранятся, а не зарабатывают
. Я тоже не люблю деньги дома держать.
В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО
чтоб кинуть вкладчиков как в СССР в 91м или отдавать будут гривней при курсе 50+ лет через ...надцать?
Мы больше не в СССРе. Привлекать деньги населения - нормальная, практика. Чем платить овер 10% годовых (с учетом расходов на само размещение) хз кому - лучше заплатить 8% годовых своим гражданам.
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airmax78
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:14
на антоновича 136 сегодня уже бурили
кто то уже видел проект?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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