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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2557255825592560>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Он вернулся! Отец основатель!

Лишь подразнил нас, как Юра, и снова исчез.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:16

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.


Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.

В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

в начале года или в конце?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Elensk написав:
Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.

В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

в начале года или в конце?

Чем раньше - тем лучше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:19

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.


Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.

В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

чтоб кинуть вкладчиков как в СССР в 91м или отдавать будут гривней при курсе 50+ лет через ...надцать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:29

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.


Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.

В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО


Когда государство начинает что-то привлекать по высоким ставкам, я начинаю бояться и прячусь в ячейку :).
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:30

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

в начале года или в конце?

Чем раньше - тем лучше.

я просто только что подумал что нужно в гривну перекидываться
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

до 1 мая курс будут держать зубами, потом возможны варианты
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:45

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  Elensk написав:
Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.

В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

чтоб кинуть вкладчиков как в СССР в 91м или отдавать будут гривней при курсе 50+ лет через ...надцать?

Мы больше не в СССРе. Привлекать деньги населения - нормальная, практика. Чем платить овер 10% годовых (с учетом расходов на само размещение) хз кому - лучше заплатить 8% годовых своим гражданам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:48

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:чтоб кинуть вкладчиков как в СССР в 91м или отдавать будут гривней при курсе 50+ лет через ...надцать?

Мы больше не в СССРе. Привлекать деньги населения - нормальная, практика. Чем платить овер 10% годовых (с учетом расходов на само размещение) хз кому - лучше заплатить 8% годовых своим гражданам.

у ПАП один шанс переизбратся курс 25 грн за доллар в марте :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:14

на антоновича 136 сегодня уже бурили
кто то уже видел проект?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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