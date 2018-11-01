в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:24
В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО[/quote]
в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:31
в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
++
Хорошие ставки для гос.банка.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:44
ЖК Лесная сказка
Видео и панорамы
|