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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2557255825592560

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1157
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
249
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
81
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
43
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
180
Всього голосів : 1157
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:24

В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО[/quote]
в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018
kash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:31

  kash написав:В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018[/quote]

++
Хорошие ставки для гос.банка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:44

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Видео и панорамы

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baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:03

  Elensk написав:
  airmax78 написав:
  Elensk написав:
Когда государство начинает что-то привлекать по высоким ставкам, я начинаю бояться и прячусь в ячейку :).

Хорошая тактика если депозиты короткие или с правом досрочного разрыва)
Сейчас большинство депо неразрывные или типа приват-вклада со смешными 7% в гривне ( лучше зелень в ячейке хранить чем по такой ставке)
Понятие высокая и низкая ставка это относительно.

Вот скажите в гривне например 18% это высокая?
А 20% ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:41

Вот как надо снимать панорамы :D

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 03:55

zzzzzz
Это Киев?
Авторское фото?
Как залезли на кран(ступенек вообще не видно)?
барабашов
 
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