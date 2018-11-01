в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:24
В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО[/quote]
в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:31
в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
++
Хорошие ставки для гос.банка.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:44
ЖК Лесная сказка
Видео и панорамы
Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:03
Хорошая тактика если депозиты короткие или с правом досрочного разрыва)
Сейчас большинство депо неразрывные или типа приват-вклада со смешными 7% в гривне ( лучше зелень в ячейке хранить чем по такой ставке)
Понятие высокая и низкая ставка это относительно.
Вот скажите в гривне например 18% это высокая?
А 20% ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 03:55
zzzzzz
Это Киев?
Авторское фото?
Как залезли на кран(ступенек вообще не видно)?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:41
Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:23
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:05
Скоро в Києві почнеться дорожай нерухомості!!!
Прилетять марсіани і розкуплять усьо-усьо)))
"Около пяти миллионов украинцев, примерно 25 процентов экономически активного населения страны, работают за рубежом. В Польше проживает около двух миллионов человек. Этим летом я посетил Варшаву; из шести моих поездок на Uber в четырех случаях водителями были украинцы.
Ключевая причина такого оттока людей - в Украине самая низкая среднемесячная заработная плата в Европе, всего 270 долларов. Работая в Польше, люди могут заработать в четыре раза больше."
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:09
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