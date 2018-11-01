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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2557255825592560

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1162
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
250
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
81
Раціональне планування та метраж
16%
183
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
43
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
181
Всього голосів : 1162
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:24

В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО[/quote]
в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018
kash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:31

  kash написав:В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018[/quote]

++
Хорошие ставки для гос.банка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:44

ЖК Лесная сказка
Видео и панорамы

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baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:03

  Elensk написав:
  airmax78 написав:
  Elensk написав:
Когда государство начинает что-то привлекать по высоким ставкам, я начинаю бояться и прячусь в ячейку :).

Хорошая тактика если депозиты короткие или с правом досрочного разрыва)
Сейчас большинство депо неразрывные или типа приват-вклада со смешными 7% в гривне ( лучше зелень в ячейке хранить чем по такой ставке)
Понятие высокая и низкая ставка это относительно.

Вот скажите в гривне например 18% это высокая?
А 20% ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:41

Вот как надо снимать панорамы :D

Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 03:55

zzzzzz
Это Киев?
Авторское фото?
Как залезли на кран(ступенек вообще не видно)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:41

  Оранжевый-хит сезона написав:до 1 мая курс будут держать зубами, потом возможны варианты


Смысл его держать ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:23

  Оранжевый-хит сезона написав:до 1 мая курс будут держать зубами, потом возможны варианты

Точно такие же мысли меня посещали осенью 13го года. Тогда мне было 22.
Либо вы не старше 23х лет, либо ваша финансовая грамотность оставляет желать лучшего :roll:
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:05

Скоро в Києві почнеться дорожай нерухомості!!!
Прилетять марсіани і розкуплять усьо-усьо))) :mrgreen:

"Около пяти миллионов украинцев, примерно 25 процентов экономически активного населения страны, работают за рубежом. В Польше проживает около двух миллионов человек. Этим летом я посетил Варшаву; из шести моих поездок на Uber в четырех случаях водителями были украинцы.

Ключевая причина такого оттока людей - в Украине самая низкая среднемесячная заработная плата в Европе, всего 270 долларов. Работая в Польше, люди могут заработать в четыре раза больше."

https://uainfo.org/blognews/1541122421- ... ntsev.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:09

  Оранжевый-хит сезона написав:до 1 мая курс будут держать зубами, потом возможны варианты


надеюсь ты поменял все свою валюту на грн и застолюился на депо? так?
X-Fresh
 
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