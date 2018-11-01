Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав: Upd Вы ж сами советовали Эйру и Сержику повышать жилищные условия "ступеньками", а не ждать всю жизнь квартиру мечты
в этом весь человек обезьяна - менторский тон, но потом "а че - вы меня не похвалите за то, что я своей новой игрушкой баловался?" Так и здесь - "ну это же МОЙ ребенок!"
Честно говоря, у меня тоже как-то не коррелирует "всё сами", "самостоятельность" и "нет расслабленным булками" с одной стороны и держать детё на поводке под надзором мамы (чтоб не наделала глупостей и не расстроила папу, а зарабатывала на авто, хату и делала карьеру до 30 лет) с другой. Ещё один пример драматичного разрыва между теорией и практикой.
zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины. В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО
чтоб кинуть вкладчиков как в СССР в 91м или отдавать будут гривней при курсе 50+ лет через ...надцать?
[/quote]
Так в 2014-15м эти довгоносикi кинули 200+ не хуже. Теперь бухают вместе с бахматюками и другими лагунами. Бахматюк вообще охренел - крутит по тв рекламу шо не бедный со своим Авангардом и посылает вкладчиков ФИ накуй. ПАДЛА!
барабашов написав:Мы больше не в СССРе. Привлекать деньги населения - нормальная, практика. Чем платить овер 10% годовых (с учетом расходов на само размещение) хз кому - лучше заплатить 8% годовых своим гражданам.
у ПАП один шанс переизбратся курс 25 грн за доллар в марте
Рыба-сом написав:Честно говоря, у меня тоже как-то не коррелирует "всё сами", "самостоятельность" и "нет расслабленным булками" с одной стороны и держать детё на поводке под надзором мамы (чтоб не наделала глупостей и не расстроила папу, а зарабатывала на авто, хату и делала карьеру до 30 лет) с другой. Ещё один пример драматичного разрыва между теорией и практикой.
делать из своих фантазий выводы - в этом весь рыба-сом никто дите ни под каким надзором не держит, успокойтесь, не выдумывайте и не додумывайте того, чего нет она давно самостоятельный человек и делает все шо считает нужным, никто бы ей и слова не сказал если бы она ушла жить на съемную - она достаточно для этого зарабатывает - но ей удобнее так, как есть, у нее есть цели в жизни и она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей чего у вас от этого так подгорает то?) зависть - разрушает
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 02 лис, 2018 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Твой пример с пластинками ниочем. Не путай коллекционерский интерес с массовым сегментом секонд хенда.
Иногда надо просто признать свою ошибку.
Пример с пластинками мой. Более того как таковыми секонхендами являются гаражные расспродажи, онланй барахолки, обычные барахолки\рынки и т.д. Лично мне мекс пытался яблочасы б\у впарить на стяонке возле продуктового... Прям как на черниговской лет 8 назад... Я аж прослезился от ностальгии.
Когда я написал про секонд, в первую очередь я имел ввиду магазины одежды и обуви. Сейчас это уже почти возле каждой станции метро кроме центра. То же самое касается и б/у автомобилей. Это очень даже хорошие показатели "роста" благосостояния.