Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:56

Рыба-сом написав: Честно говоря, у меня тоже как-то не коррелирует "всё сами", "самостоятельность" и "нет расслабленным булками" с одной стороны и держать детё на поводке под надзором мамы (чтоб не наделала глупостей и не расстроила папу, а зарабатывала на авто, хату и делала карьеру до 30 лет) с другой.

делать из своих фантазий выводы - в этом весь рыба-сом

никто дите ни под каким надзором не держит, успокойтесь, не выдумывайте и не додумывайте того, чего нет

она давно самостоятельный человек и делает все шо считает нужным, никто бы ей и слова не сказал если бы она ушла жить на съемную - она достаточно для этого зарабатывает - но ей удобнее так, как есть, у нее есть цели в жизни и она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей

чего у вас от этого так подгорает то?)

