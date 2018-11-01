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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25592560256125622563>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:38

  striped написав:
  Рыба-сом написав:
Upd
Вы ж сами советовали Эйру и Сержику повышать жилищные условия "ступеньками", а не ждать всю жизнь квартиру мечты


в этом весь человек обезьяна - менторский тон, но потом "а че - вы меня не похвалите за то, что я своей новой игрушкой баловался?" Так и здесь - "ну это же МОЙ ребенок!"

Честно говоря, у меня тоже как-то не коррелирует "всё сами", "самостоятельность" и "нет расслабленным булками" с одной стороны и держать детё на поводке под надзором мамы (чтоб не наделала глупостей и не расстроила папу, а зарабатывала на авто, хату и делала карьеру до 30 лет) с другой.
Ещё один пример драматичного разрыва между теорией и практикой.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:40

  Любопытный написав:Мне 27 лет. Стартовый капитал был 20к, с которых половину, по глупости своей, я потерял в 13-14х годах.

Вот такой портрет пересичного.


Спасибо за точку зрения свежего поколения. Ну а раз такой камин аут получился, то скажите пожалуйста, откуда появляется у "пересичного" стартовый капитал в 20К? Долларов, очевидно.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:43

  kash написав:В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018[/quote]

Даааа. А кажуть у школі вчать рахувати і читати.
Вже навіть цього не вчать.... тре тікати з країни.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:44

  kash написав:В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

в начале года или в конце?[/quote]
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018[/quote]

Даааа. А кажуть у школі вчать рахувати і читати.
Вже навіть цього не вчать.... Люди елементарно не можуть порахувати відсоткову ставку... тре тікати з країни.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:51

  барабашов написав:
  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.
В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

чтоб кинуть вкладчиков как в СССР в 91м или отдавать будут гривней при курсе 50+ лет через ...надцать?
[/quote]

Так в 2014-15м эти довгоносикi кинули 200+ не хуже. Теперь бухают вместе с бахматюками и другими лагунами. Бахматюк вообще охренел - крутит по тв рекламу шо не бедный со своим Авангардом и посылает вкладчиков ФИ накуй. ПАДЛА!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:51

  striped написав:
  Рыба-сом написав:
Upd
Вы ж сами советовали Эйру и Сержику повышать жилищные условия "ступеньками", а не ждать всю жизнь квартиру мечты


в этом весь человек обезьяна - менторский тон, но потом "а че - вы меня не похвалите за то, что я своей новой игрушкой баловался?" Так и здесь - "ну это же МОЙ ребенок!"

Да, даже не обратил внимания. Прикольно получилось. Хотя, логично. Не слушайте что вам говорит Конговец - сам он так уже давным давно не делает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:54

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:Мы больше не в СССРе. Привлекать деньги населения - нормальная, практика. Чем платить овер 10% годовых (с учетом расходов на само размещение) хз кому - лучше заплатить 8% годовых своим гражданам.

у ПАП один шанс переизбратся курс 25 грн за доллар в марте :)


Не-А! ОН(о) обещал(о) па 10-ть!
https://www.youtube.com/watch?v=h8Ma42EfwGw
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:56

  Рыба-сом написав:Честно говоря, у меня тоже как-то не коррелирует "всё сами", "самостоятельность" и "нет расслабленным булками" с одной стороны и держать детё на поводке под надзором мамы (чтоб не наделала глупостей и не расстроила папу, а зарабатывала на авто, хату и делала карьеру до 30 лет) с другой.
Ещё один пример драматичного разрыва между теорией и практикой.


делать из своих фантазий выводы - в этом весь рыба-сом
никто дите ни под каким надзором не держит, успокойтесь, не выдумывайте и не додумывайте того, чего нет
она давно самостоятельный человек и делает все шо считает нужным, никто бы ей и слова не сказал если бы она ушла жить на съемную - она достаточно для этого зарабатывает - но ей удобнее так, как есть, у нее есть цели в жизни и она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей
чего у вас от этого так подгорает то?)
зависть - разрушает
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 02 лис, 2018 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:57

  Первый написав:Даааа. А кажуть у школі вчать рахувати і читати.
Вже навіть цього не вчать.... Люди елементарно не можуть порахувати відсоткову ставку... тре тікати з країни.

Укрэксим такую замануху не в первый раз запускает. Но то, что ставки по валютным депо будут расти - это 100%.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Твой пример с пластинками ниочем. Не путай коллекционерский интерес с массовым сегментом секонд хенда.

Иногда надо просто признать свою ошибку.

Пример с пластинками мой. Более того как таковыми секонхендами являются гаражные расспродажи, онланй барахолки, обычные барахолки\рынки и т.д.
Лично мне мекс пытался яблочасы б\у впарить на стяонке возле продуктового... Прям как на черниговской лет 8 назад... Я аж прослезился от ностальгии.


Когда я написал про секонд, в первую очередь я имел ввиду магазины одежды и обуви. Сейчас это уже почти возле каждой станции метро кроме центра. То же самое касается и б/у автомобилей.
Это очень даже хорошие показатели "роста" благосостояния.
Они появились не за последние три года
Faceless
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