RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2560256125622563>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Elensk написав:
  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.


Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.


Согласно статистике нац.банка на депозитах почти 90% из этой суммы.

А вот если взять гривну то 50% на текущих (карточных) счетах.
У НБУ в статистике нет четкого разделения депозит/текущий счёт. По терминологии - все называется депозитами.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22459
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5031 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:02

  Оранжевый-хит сезона написав:до 1 мая курс будут держать зубами, потом возможны варианты

А зубы есть?
UA
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 19.07.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:06

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Честно говоря, у меня тоже как-то не коррелирует "всё сами", "самостоятельность" и "нет расслабленным булками" с одной стороны и держать детё на поводке под надзором мамы (чтоб не наделала глупостей и не расстроила папу, а зарабатывала на авто, хату и делала карьеру до 30 лет) с другой.
Ещё один пример драматичного разрыва между теорией и практикой.


делать из своих фантазий выводы - в этом весь рыба-сом
никто дите ни под каким надзором не держит, успокойтесь, не выдумывайте и не додумывайте того, чего нет
она давно самостоятельный человек и делает все шо считает нужным, никто бы ей и слова не сказал если бы она ушла жить на съемную - она достаточно для этого зарабатывает - но ей удобнее так, как есть, у нее есть цели в жизни и она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей
чего у вас от этого так подгорает то?)
зависть - разрушает

Чему завидовать? Жизни с мамой?
И никаких фантазий нет - сугубо Ваши вчерашние "мне так спокойнее", "а то забеременеет раньше времени", "я её убедил не идти на съем" (вместо того, чтоб отправить в самостоятельное плаванье как тут пропагандируете) и т.п.
Нефиг теперь выкручиваться.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 29.11.16
Подякував: 404 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19259
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей

Поэтому папа переживает, что "у нее инстинкты", "а то будет в той однухе потом втроём всю жизнь", "личная жизнь ведёт к ранней беременности", "двуногие животные заведутся" и т.д.?
:lol:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 29.11.16
Подякував: 404 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:11

  X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:до 1 мая курс будут держать зубами, потом возможны варианты


надеюсь ты поменял все свою валюту на грн и застолюился на депо? так?

ещё нет но собираюсь
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19259
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, в коммерческих помещениях, тариф на газ чуть меньше 15 000 грн. за тыс.
Люди множат на свой среднемесячный зимний расход и плачут.
UA
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 19.07.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:19

  Faceless написав:
zzzzzz написав:
  Понаехал написав:Пример с пластинками мой. Более того как таковыми секонхендами являются гаражные расспродажи, онланй барахолки, обычные барахолки\рынки и т.д.
Лично мне мекс пытался яблочасы б\у впарить на стяонке возле продуктового... Прям как на черниговской лет 8 назад... Я аж прослезился от ностальгии.


Когда я написал про секонд, в первую очередь я имел ввиду магазины одежды и обуви. Сейчас это уже почти возле каждой станции метро кроме центра. То же самое касается и б/у автомобилей.
Это очень даже хорошие показатели "роста" благосостояния.
Они появились не за последние три года

за последние три года они вылезли из под мостов и рынков и арендовали самую дорогую недвижимость
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19259
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:21

  Оранжевый-хит сезона написав:
  X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:до 1 мая курс будут держать зубами, потом возможны варианты


надеюсь ты поменял все свою валюту на грн и застолюился на депо? так?

ещё нет но собираюсь

Хм. На фоне сокращения баланса федрезерва со скоростью 50 млрд в месяц это интересный поступок.
UA
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 19.07.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Зображення

Золотые слова. Я бы сделал из них национальную идею для Украины. Кстати, у китайцев и индусов - культ образования. Родители готовы Ж порвать, только бы отправить ребенка учиться в как можно более продвинутый ВУЗ. Дети, соответственно, рвут для этого Ж по умолчанию. Результаты - налицо.
P.S. Но то, что украинцы массово валят на учебу в Польшу и дальше - показатель того, что несмотря на развал системы образования в Украине, у нации понимание его необходимости и требования к его качеству - остались. Значит не все потеряно.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 02 лис, 2018 11:27, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 26579
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2956 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2560256125622563>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Рыба-сом і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1169, 1170, 1171
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11708 2091739
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 00:37
kingkongovets
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 200
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167611
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.