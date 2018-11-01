Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:Честно говоря, у меня тоже как-то не коррелирует "всё сами", "самостоятельность" и "нет расслабленным булками" с одной стороны и держать детё на поводке под надзором мамы (чтоб не наделала глупостей и не расстроила папу, а зарабатывала на авто, хату и делала карьеру до 30 лет) с другой. Ещё один пример драматичного разрыва между теорией и практикой.
делать из своих фантазий выводы - в этом весь рыба-сом никто дите ни под каким надзором не держит, успокойтесь, не выдумывайте и не додумывайте того, чего нет она давно самостоятельный человек и делает все шо считает нужным, никто бы ей и слова не сказал если бы она ушла жить на съемную - она достаточно для этого зарабатывает - но ей удобнее так, как есть, у нее есть цели в жизни и она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей чего у вас от этого так подгорает то?) зависть - разрушает
Чему завидовать? Жизни с мамой? И никаких фантазий нет - сугубо Ваши вчерашние "мне так спокойнее", "а то забеременеет раньше времени", "я её убедил не идти на съем" (вместо того, чтоб отправить в самостоятельное плаванье как тут пропагандируете) и т.п. Нефиг теперь выкручиваться.
kingkongovets написав:она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей
Поэтому папа переживает, что "у нее инстинкты", "а то будет в той однухе потом втроём всю жизнь", "личная жизнь ведёт к ранней беременности", "двуногие животные заведутся" и т.д.?
Понаехал написав:Пример с пластинками мой. Более того как таковыми секонхендами являются гаражные расспродажи, онланй барахолки, обычные барахолки\рынки и т.д. Лично мне мекс пытался яблочасы б\у впарить на стяонке возле продуктового... Прям как на черниговской лет 8 назад... Я аж прослезился от ностальгии.
Когда я написал про секонд, в первую очередь я имел ввиду магазины одежды и обуви. Сейчас это уже почти возле каждой станции метро кроме центра. То же самое касается и б/у автомобилей. Это очень даже хорошие показатели "роста" благосостояния.
Они появились не за последние три года
за последние три года они вылезли из под мостов и рынков и арендовали самую дорогую недвижимость
Золотые слова. Я бы сделал из них национальную идею для Украины. Кстати, у китайцев и индусов - культ образования. Родители готовы Ж порвать, только бы отправить ребенка учиться в как можно более продвинутый ВУЗ. Дети, соответственно, рвут для этого Ж по умолчанию. Результаты - налицо. P.S. Но то, что украинцы массово валят на учебу в Польшу и дальше - показатель того, что несмотря на развал системы образования в Украине, у нации понимание его необходимости и требования к его качеству - остались. Значит не все потеряно.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 02 лис, 2018 11:27, всього редагувалось 1 раз.