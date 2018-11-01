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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2561256225632564

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прекращайте
Плз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:59

  Рыба-сом написав:Родители как раз любезно предоставили во временное пользование жилье, которое я надеюсь вскоре освободить


вопросов больше не имею :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:00

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Родители как раз любезно предоставили во временное пользование жилье, которое я надеюсь вскоре освободить


вопросов больше не имею :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну хоть не на балансе у мамы :)
"Мы с родителями с калькулятором посчитали, шо так будет выгодней" :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:25

  барабашов написав:zzzzzz
Это Киев?
Авторское фото?
Как залезли на кран(ступенек вообще не видно)?


Не, это не мое фото ))) Это руфер Мустанг , и это не Киев.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:35

  UA написав:Хм. На фоне сокращения баланса федрезерва со скоростью 50 млрд в месяц это интересный поступок.

Там еще Минфин наращивает займы для покрытия внутреннего долга и привлекает ставками.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:03

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Когда я написал про секонд, в первую очередь я имел ввиду магазины одежды и обуви. Сейчас это уже почти возле каждой станции метро кроме центра. То же самое касается и б/у автомобилей.

то, что люди стали экономными, это плохо?

Люди в своей массе всегда экономны.)))
По поводу авто: если не учитывать "черных лебедей" и евро6лях, основной фактор выбора новая или бу - кросс курс доллар/евро. При 1,23 было выгодно покупать новые здесь, при 1,13 (а тем более когда был 1,05) - уже можно смотреть 1,5-2,5 летки из Европы.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:11

  Рыба-сом написав:Ну хоть не на балансе у мамы :)
"Мы с родителями с калькулятором посчитали, шо так будет выгодней" :mrgreen:


вы реально то ли то упоротый, то ли у вас какой то личный комплекс на эту тему
какой баланс у мамы, о чем вы вообще?
человек давно привык к самостоятельной жизни вдали от родителей, но снимать квартиру, в то время когда начинаешь собственное дело и приезжаешь домой поздно вечером только переночевать тупо не имеет смысла - это шо так тяжело понять?
и шо так тяжело понять шо мне как отцу гораздо спокойней шо ребенок целеустремленно работает на результат, а не под девизом "один раз живем" пускается во все тяжкие и "пытается устроить личную жизнь"?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:14

  Первый написав:
  kash написав:В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО

в начале года или в конце?

Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018[/quote]

Даааа. А кажуть у школі вчать рахувати і читати.
Вже навіть цього не вчать.... Люди елементарно не можуть порахувати відсоткову ставку... тре тікати з країни.[/quote]
Научите пожалуйста , или за это не платят ?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:18

kash
Возьмите ставки и их временные интервалы, и посчитайте какая будет ставка за эти полгода. (Подсказка... она будет НИЖЕ чем в первом интервале) ;)
_Mykola_
 
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