Прекращайте
Плз.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Прекращайте
Плз.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:59
вопросов больше не имею
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:00
Ну хоть не на балансе у мамы
"Мы с родителями с калькулятором посчитали, шо так будет выгодней"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:25
Не, это не мое фото ))) Это руфер Мустанг , и это не Киев.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:35
Там еще Минфин наращивает займы для покрытия внутреннего долга и привлекает ставками.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:03
Люди в своей массе всегда экономны.)))
По поводу авто: если не учитывать "черных лебедей" и евро6лях, основной фактор выбора новая или бу - кросс курс доллар/евро. При 1,23 было выгодно покупать новые здесь, при 1,13 (а тем более когда был 1,05) - уже можно смотреть 1,5-2,5 летки из Европы.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:11
вы реально то ли то упоротый, то ли у вас какой то личный комплекс на эту тему
какой баланс у мамы, о чем вы вообще?
человек давно привык к самостоятельной жизни вдали от родителей, но снимать квартиру, в то время когда начинаешь собственное дело и приезжаешь домой поздно вечером только переночевать тупо не имеет смысла - это шо так тяжело понять?
и шо так тяжело понять шо мне как отцу гораздо спокойней шо ребенок целеустремленно работает на результат, а не под девизом "один раз живем" пускается во все тяжкие и "пытается устроить личную жизнь"?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:14
Чем раньше - тем лучше.[/quote]
Уже , новорічний
Даааа. А кажуть у школі вчать рахувати і читати.
Вже навіть цього не вчать.... Люди елементарно не можуть порахувати відсоткову ставку... тре тікати з країни.[/quote]
Научите пожалуйста , или за это не платят ?
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