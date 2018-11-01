Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:08

Рыба-сом написав: Тема изначально всплыла в рамках идеологии "всё сами как путь к успеху". Экономия на аренде - это лайфхак, которым сам пользуюсь, но честно признаюсь, что это уже не "всё сами". Вы это признавать упорно не желаете.

Тема изначально всплыла в рамках идеологии "всё сами как путь к успеху". Экономия на аренде - это лайфхак, которым сам пользуюсь, но честно признаюсь, что это уже не "всё сами". Вы это признавать упорно не желаете.

ну то шо я и говорил - вы не можете без подмены понятий и манипуляцийгде я говорил о том шо "все сами" и шо детям не нужно помогать? цитату, плзречь шла о том, стоит ли детям покупать первую квартиру шоп они не мыкались по съемным - отлистайте тему и перечитайте еще рази еще я говорил шо не деньги на аренду тут главное (хотя я это и использовал как основной аргумент при разговоре с дочерью), а то шо вначале надо стать на ноги и обрести хоть минимальную финансовую независимость, а уже потом думать о семье о детях, а в молодые годы очень сложно руководствоваться трезвым расчетом, а не чувствами и эмоциями и вам, живущему с женой и ребенком в родительской квартире, это должно быть очевидно как никому другому