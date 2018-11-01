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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:31

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Ну хоть не на балансе у мамы :)
"Мы с родителями с калькулятором посчитали, шо так будет выгодней" :mrgreen:


вы реально то ли то упоротый, то ли у вас какой то личный комплекс на эту тему
какой баланс у мамы, о чем вы вообще?
человек давно привык к самостоятельной жизни вдали от родителей, но снимать квартиру, в то время когда начинаешь собственное дело и приезжаешь домой поздно вечером только переночевать тупо не имеет смысла - это шо так тяжело понять?
и шо так тяжело понять шо мне как отцу гораздо спокойней шо ребенок целеустремленно работает на результат, а не под девизом "один раз живем" пускается во все тяжкие и "пытается устроить личную жизнь"?

Просто не нужно в следующий раз тут народ жизни учить, ок?
А то прям как история с Захаром, который у "главного шаромыги-сиськососателя" Непопа квартиру купил.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:35

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  zzzzzz написав:8,7 млрд $ физ.лиц лежат в банках Украины.


Они там хранятся, а не зарабатывают :). Я тоже не люблю деньги дома держать.

В следующем году государство начнет привлекать валютку у населения по ставкам, о которых мы уже успели забыть. ИМХО


Скорее согласен.
Макс подскажите пяток надежных банков.
Сколько там гарантия государства ?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:36

Зображення

Вот на графике то о чем я говорю. Население постепенно в этом году сокращает свои расходы и увеличивает накопления в банках.

По диаграмме видно что в 2014-2015 гг население выносило деньги из банков и сокращало накопления и увеличивали расходы на потребление ( в т.ч. покупка недвиги )

Источник : НБУ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:39

  striped написав:
  Любопытный написав:Мне 27 лет. Стартовый капитал был 20к, с которых половину, по глупости своей, я потерял в 13-14х годах.

Вот такой портрет пересичного.


Спасибо за точку зрения свежего поколения. Ну а раз такой камин аут получился, то скажите пожалуйста, откуда появляется у "пересичного" стартовый капитал в 20К? Долларов, очевидно.

От продажи недвижимости, которая досталась в наследство. Да, долларов.
К сожалению пустить в оборот не получилось, ввиду наличия основного занятия и отсутствия ментора для развития своего дела.
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:40

  Рыба-сом написав:Просто не нужно в следующий раз тут народ жизни учить, ок?
А то прям как история с Захаром, который у "главного шаромыги-сиськососателя" Непопа квартиру купил.


просто надо внимательно читать и думать над прочитанным без эмоций и рефлексии на почве личных комплексов, а не начинать по привычке манипулировать
речь шла о том следует ли покупать квартиру детям - ну и где я был непоследователен?

и еще - не говорите мне шо делать если надеетесь на конструктивный диалог в дальнейшем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:41

  _Mykola_ написав:kash
Возьмите ставки и их временные интервалы, и посчитайте какая будет ставка за эти полгода. (Подсказка... она будет НИЖЕ чем в первом интервале) ;)

А ! и Шо ?
https://index.minfin.com.ua/banks/deposit/index/curr/
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:53

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Просто не нужно в следующий раз тут народ жизни учить, ок?
А то прям как история с Захаром, который у "главного шаромыги-сиськососателя" Непопа квартиру купил.


просто надо внимательно читать и думать над прочитанным без эмоций и рефлексии на почве личных комплексов, а не начинать по привычке манипулировать
речь шла о том следует ли покупать квартиру детям - ну и где я был непоследователен?

и еще - не говорите мне шо делать если надеетесь на конструктивный диалог в дальнейшем

1. Тема изначально всплыла в рамках идеологии "всё сами как путь к успеху". Экономия на аренде - это лайфхак, которым сам пользуюсь, но честно признаюсь, что это уже не "всё сами". Вы это признавать упорно не желаете.
2. Если не нравится мой формат общения - добавьте "неадеквата" в игнор и не мучайтесь. В своё время то самое посоветовал Владу Оркадскому и уже почти год все счастливы.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:08

  Рыба-сом написав:Тема изначально всплыла в рамках идеологии "всё сами как путь к успеху". Экономия на аренде - это лайфхак, которым сам пользуюсь, но честно признаюсь, что это уже не "всё сами". Вы это признавать упорно не желаете.


ну то шо я и говорил - вы не можете без подмены понятий и манипуляций
где я говорил о том шо "все сами" и шо детям не нужно помогать? цитату, плз
речь шла о том, стоит ли детям покупать первую квартиру шоп они не мыкались по съемным - отлистайте тему и перечитайте еще раз
и еще я говорил шо не деньги на аренду тут главное (хотя я это и использовал как основной аргумент при разговоре с дочерью), а то шо вначале надо стать на ноги и обрести хоть минимальную финансовую независимость, а уже потом думать о семье о детях, а в молодые годы очень сложно руководствоваться трезвым расчетом, а не чувствами и эмоциями и вам, живущему с женой и ребенком в родительской квартире, это должно быть очевидно как никому другому
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:09

квитанція мінімаліста за жовтень

за проживання в цоколі до оплати менше $10
Зображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:17

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Ну а почему б не обеспечить "соцминимум" в виде 1к шлака? Адекватного человека такой старт не расслабит, ну а если не совсем путевое дитё, то пусть живёт там всю жизнь.
Просто молодые годы - самое продуктивное время, которое можно использовать гораздо толковее чем подрабатывая на трешевых работах ради выживания.


потому шо достаточно насмотрелся уже к чему это "обеспечение соцминимумом" приводит)
и аргументов таких наслушался
а больше всего в итоге добиваются как раз те, кто привык расчитывать только на себя
се ля ви)

Вот вчерашняя цитата.
"Рассчитывать только на себя" = жить в родительской квартире?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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