Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Ну хоть не на балансе у мамы "Мы с родителями с калькулятором посчитали, шо так будет выгодней"
вы реально то ли то упоротый, то ли у вас какой то личный комплекс на эту тему какой баланс у мамы, о чем вы вообще? человек давно привык к самостоятельной жизни вдали от родителей, но снимать квартиру, в то время когда начинаешь собственное дело и приезжаешь домой поздно вечером только переночевать тупо не имеет смысла - это шо так тяжело понять? и шо так тяжело понять шо мне как отцу гораздо спокойней шо ребенок целеустремленно работает на результат, а не под девизом "один раз живем" пускается во все тяжкие и "пытается устроить личную жизнь"?
Просто не нужно в следующий раз тут народ жизни учить, ок? А то прям как история с Захаром, который у "главного шаромыги-сиськососателя" Непопа квартиру купил.
Рыба-сом написав:Просто не нужно в следующий раз тут народ жизни учить, ок? А то прям как история с Захаром, который у "главного шаромыги-сиськососателя" Непопа квартиру купил.
просто надо внимательно читать и думать над прочитанным без эмоций и рефлексии на почве личных комплексов, а не начинать по привычке манипулировать речь шла о том следует ли покупать квартиру детям - ну и где я был непоследователен?
и еще - не говорите мне шо делать если надеетесь на конструктивный диалог в дальнейшем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:Просто не нужно в следующий раз тут народ жизни учить, ок? А то прям как история с Захаром, который у "главного шаромыги-сиськососателя" Непопа квартиру купил.
просто надо внимательно читать и думать над прочитанным без эмоций и рефлексии на почве личных комплексов, а не начинать по привычке манипулировать речь шла о том следует ли покупать квартиру детям - ну и где я был непоследователен?
и еще - не говорите мне шо делать если надеетесь на конструктивный диалог в дальнейшем
1. Тема изначально всплыла в рамках идеологии "всё сами как путь к успеху". Экономия на аренде - это лайфхак, которым сам пользуюсь, но честно признаюсь, что это уже не "всё сами". Вы это признавать упорно не желаете. 2. Если не нравится мой формат общения - добавьте "неадеквата" в игнор и не мучайтесь. В своё время то самое посоветовал Владу Оркадскому и уже почти год все счастливы.
Рыба-сом написав:Тема изначально всплыла в рамках идеологии "всё сами как путь к успеху". Экономия на аренде - это лайфхак, которым сам пользуюсь, но честно признаюсь, что это уже не "всё сами". Вы это признавать упорно не желаете.
ну то шо я и говорил - вы не можете без подмены понятий и манипуляций где я говорил о том шо "все сами" и шо детям не нужно помогать? цитату, плз речь шла о том, стоит ли детям покупать первую квартиру шоп они не мыкались по съемным - отлистайте тему и перечитайте еще раз и еще я говорил шо не деньги на аренду тут главное (хотя я это и использовал как основной аргумент при разговоре с дочерью), а то шо вначале надо стать на ноги и обрести хоть минимальную финансовую независимость, а уже потом думать о семье о детях, а в молодые годы очень сложно руководствоваться трезвым расчетом, а не чувствами и эмоциями и вам, живущему с женой и ребенком в родительской квартире, это должно быть очевидно как никому другому
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Рыба-сом написав:Ну а почему б не обеспечить "соцминимум" в виде 1к шлака? Адекватного человека такой старт не расслабит, ну а если не совсем путевое дитё, то пусть живёт там всю жизнь. Просто молодые годы - самое продуктивное время, которое можно использовать гораздо толковее чем подрабатывая на трешевых работах ради выживания.
потому шо достаточно насмотрелся уже к чему это "обеспечение соцминимумом" приводит) и аргументов таких наслушался а больше всего в итоге добиваются как раз те, кто привык расчитывать только на себя се ля ви)
Вот вчерашняя цитата. "Рассчитывать только на себя" = жить в родительской квартире?