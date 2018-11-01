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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2564256525662567>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:20

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Честно говоря, у меня тоже как-то не коррелирует "всё сами", "самостоятельность" и "нет расслабленным булками" с одной стороны и держать детё на поводке под надзором мамы (чтоб не наделала глупостей и не расстроила папу, а зарабатывала на авто, хату и делала карьеру до 30 лет) с другой.
Ещё один пример драматичного разрыва между теорией и практикой.


делать из своих фантазий выводы - в этом весь рыба-сом
никто дите ни под каким надзором не держит, успокойтесь, не выдумывайте и не додумывайте того, чего нет
она давно самостоятельный человек и делает все шо считает нужным, никто бы ей и слова не сказал если бы она ушла жить на съемную - она достаточно для этого зарабатывает - но ей удобнее так, как есть, у нее есть цели в жизни и она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей
чего у вас от этого так подгорает то?)
зависть - разрушает

http://blog.penelopetrunk.com/2006/06/01/get-married-first-then-focus-on-career/
я думаю, що прочитаєте, не пересічені ж

з.і.
там ще є про відношення покоління тисячників до грошей, роботи, нерухомості, і т.д.
і воно не таке як в бебібумерів, та поколінь Х (до якого я належу) та Y
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лис, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в цоколі


Жесть...тут света одного в два раза больше)
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и еще я говорил шо не деньги на аренду тут главное (хотя я это и использовал как основной аргумент при разговоре с дочерью), а то шо вначале надо стать на ноги и обрести хоть минимальную финансовую независимость, а уже потом думать о семье о детях, а в молодые годы очень сложно руководствоваться трезвым расчетом, а не чувствами и эмоциями и вам, живущему с женой и ребенком в родительской квартире, это должно быть очевидно как никому другому

Поверьте, расчет был достаточно трезвый. На пару лет разве что "задержался" из-за известных событий 2014 года, но мне ли жаловаться?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:24

  Чукча2 написав:
  flyman написав:в цоколі


Жесть...тут света одного в два раза больше)

дик, холодильник, жре... могло бути і менше.
Але чувствую, що пора грітися електриком (от чекаю на опломбування лічильника і заключення договора із Київенерго, думаю що до морозів встигну). А так маю "комерційний тариф"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лис, 2018 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:25

  Рыба-сом написав:"Рассчитывать только на себя" = жить в родительской квартире?


вы точно упоротый, или тупо тролите, если не видите разницы между покупкой чаду квартиры и предоставлением возможности пожить у родителей пока чадо делает первые шаги в карьере
в любом случае мне давно наскучил этот бессмысленный спор и я давно хочу его завершить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:34

kingkongovets
Рыба-сом

Господа , предлагаю закрыть эту тему. Или перейдите в личку и там продолжайте дискутировать сколько вам будет угодно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:34

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Зображення

Золотые слова. Я бы сделал из них национальную идею для Украины. Кстати, у китайцев и индусов - культ образования. Родители готовы Ж порвать, только бы отправить ребенка учиться в как можно более продвинутый ВУЗ. Дети, соответственно, рвут для этого Ж по умолчанию. Результаты - налицо.
P.S. Но то, что украинцы массово валят на учебу в Польшу и дальше - показатель того, что несмотря на развал системы образования в Украине, у нации понимание его необходимости и требования к его качеству - остались. Значит не все потеряно.

Макс, 80% там за кордоном залишаться.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:36

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей

Поэтому папа переживает, что "у нее инстинкты", "а то будет в той однухе потом втроём всю жизнь", "личная жизнь ведёт к ранней беременности", "двуногие животные заведутся" и т.д.?
:lol:


да, папа переживает шоп дочь не совершила ошибок, которые часто делают ее сверстницы в ее возрасте и не пожертвовала будущим и карьерой ради незапланированной беременности - это так необычно?
у вас вроде дети есть, а такую чушь несете, удивляюсь
на этом предлагаю завершать обсуждения этого кейса, достаточно уже наофтопили

вийти заміж після 35 в неї буде менше шансів, ніж бути збитою вантажівкою...
а щоб народити в 35 (не по зальоту), то їй тре в 33 вийти заміж.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:40

  flyman написав:вийти заміж після 35 в неї буде менше шансів, ніж бути збитою вантажівкою...

:mrgreen: Флай, да выйти замуж не проблема. И после 35, и после 40.
Проблема в другом - не факт шо оно уже надо...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максим полюбуйся ЗображенняЗображення
Оранжевый-хит сезона
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