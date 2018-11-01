Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Честно говоря, у меня тоже как-то не коррелирует "всё сами", "самостоятельность" и "нет расслабленным булками" с одной стороны и держать детё на поводке под надзором мамы (чтоб не наделала глупостей и не расстроила папу, а зарабатывала на авто, хату и делала карьеру до 30 лет) с другой. Ещё один пример драматичного разрыва между теорией и практикой.
делать из своих фантазий выводы - в этом весь рыба-сом никто дите ни под каким надзором не держит, успокойтесь, не выдумывайте и не додумывайте того, чего нет она давно самостоятельный человек и делает все шо считает нужным, никто бы ей и слова не сказал если бы она ушла жить на съемную - она достаточно для этого зарабатывает - но ей удобнее так, как есть, у нее есть цели в жизни и она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей чего у вас от этого так подгорает то?) зависть - разрушает
з.і. там ще є про відношення покоління тисячників до грошей, роботи, нерухомості, і т.д. і воно не таке як в бебібумерів, та поколінь Х (до якого я належу) та Y
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лис, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:и еще я говорил шо не деньги на аренду тут главное (хотя я это и использовал как основной аргумент при разговоре с дочерью), а то шо вначале надо стать на ноги и обрести хоть минимальную финансовую независимость, а уже потом думать о семье о детях, а в молодые годы очень сложно руководствоваться трезвым расчетом, а не чувствами и эмоциями и вам, живущему с женой и ребенком в родительской квартире, это должно быть очевидно как никому другому
Поверьте, расчет был достаточно трезвый. На пару лет разве что "задержался" из-за известных событий 2014 года, но мне ли жаловаться?
дик, холодильник, жре... могло бути і менше. Але чувствую, що пора грітися електриком (от чекаю на опломбування лічильника і заключення договора із Київенерго, думаю що до морозів встигну). А так маю "комерційний тариф"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лис, 2018 14:26, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Рыба-сом написав:"Рассчитывать только на себя" = жить в родительской квартире?
вы точно упоротый, или тупо тролите, если не видите разницы между покупкой чаду квартиры и предоставлением возможности пожить у родителей пока чадо делает первые шаги в карьере в любом случае мне давно наскучил этот бессмысленный спор и я давно хочу его завершить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Золотые слова. Я бы сделал из них национальную идею для Украины. Кстати, у китайцев и индусов - культ образования. Родители готовы Ж порвать, только бы отправить ребенка учиться в как можно более продвинутый ВУЗ. Дети, соответственно, рвут для этого Ж по умолчанию. Результаты - налицо. P.S. Но то, что украинцы массово валят на учебу в Польшу и дальше - показатель того, что несмотря на развал системы образования в Украине, у нации понимание его необходимости и требования к его качеству - остались. Значит не все потеряно.
Макс, 80% там за кордоном залишаться.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:она к ним последовательно идет и настроена не выскочить до 30ти замуж, нарожать детей и засесть дома, а реализоваться в своей профессии, а потом уже создавать семью и заводить детей
Поэтому папа переживает, что "у нее инстинкты", "а то будет в той однухе потом втроём всю жизнь", "личная жизнь ведёт к ранней беременности", "двуногие животные заведутся" и т.д.?
да, папа переживает шоп дочь не совершила ошибок, которые часто делают ее сверстницы в ее возрасте и не пожертвовала будущим и карьерой ради незапланированной беременности - это так необычно? у вас вроде дети есть, а такую чушь несете, удивляюсь на этом предлагаю завершать обсуждения этого кейса, достаточно уже наофтопили
вийти заміж після 35 в неї буде менше шансів, ніж бути збитою вантажівкою... а щоб народити в 35 (не по зальоту), то їй тре в 33 вийти заміж.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.