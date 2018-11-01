Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Ага, мы ж все мечтаем замуж за принца,
Но как правило, принцы смотрят на 18-летних Золушек. А амбициозным, самореализовавшимся дамам за 30 остается о принцах только мечтать.
зачем самодостаточной даме принц? знаю массу самореализовавшихся и успешных дам с детьми и без, которые и слышать не хотят не тока о принцах, но и о браке вообще с ними приятно, интересно и ненапряжно)
Они заводят себе двуногих домашних животных на радость папе
_Mykola_ написав:kingkongovets Конечно же нет, счастье это, исключительно карьера, машина, квартира и прочие блага, и потом бац, и на кладбище за муниципальный счет.
вы тоже решили поманипулировать?)
1) счастье - отсутствие несчастья (всего лишь) 2) отсутствие средств и возможности удовлетворить свои желания и потребности - несчастье 3) отсутствие свободы - тоже 4) отсутствие ребенка для кого то - несчастье, для кого то - нет, материнский инстинкт и инстинкт размножения - всего лишь физиологические потребности, да простят меня яжеотцы и яжематери,
а вот потребности и желания у каждого свои и поэтому планку ставит для себя каждый сам
зы: штампы - зло
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Молодость быстротечна. С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы. А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.
Natt написав:Ага, мы ж все мечтаем замуж за принца,
Но как правило, принцы смотрят на 18-летних Золушек. А амбициозным, самореализовавшимся дамам за 30 остается о принцах только мечтать.
зачем самодостаточной даме принц? знаю массу самореализовавшихся и успешных дам с детьми и без, которые и слышать не хотят не тока о принцах, но и о браке вообще с ними приятно, интересно и ненапряжно)
У них порой разрыв происходит. С одной стороны что бы был достойный, с другой строны что бы мягкий и покладистый.
Кто нам постил картинки очистки Русановского канала? Жэка? Конговец?
В полиции также напомнили, что это не первый случай, когда у Кличко направляют бюджетные средства компании «Плесо», которые потом разворовываются. Ранее это предприятие подозревали в махинациях во время благоустройства Русановского канала (16,8 млн), ремонта Дарницкого канала (18 млн) и чистки столичных водоемов (около 50 млн).