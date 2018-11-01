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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 256725682569257025712572>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:19

  flyman написав:але в кожної особиста життєва драма, але тре ж якось тримати добру міну при поганій грі...

Ага, как в песне "Она идет по жизни смеясь..." (С) :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  l66 написав:
  Natt написав:Ага, мы ж все мечтаем замуж за принца,

Но как правило, принцы смотрят на 18-летних Золушек.
А амбициозным, самореализовавшимся дамам за 30 остается о принцах только мечтать.


зачем самодостаточной даме принц?
знаю массу самореализовавшихся и успешных дам с детьми и без, которые и слышать не хотят не тока о принцах, но и о браке вообще
с ними приятно, интересно и ненапряжно)
Они заводят себе двуногих домашних животных на радость папе :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:25

Я понимаю, что уже сабжем многих тут достал, но все никак не могу состыковать это:
  kingkongovets написав:а больше всего в итоге добиваются как раз те, кто привык расчитывать только на себя
се ля ви)

с этим:
  kingkongovets написав:где я говорил о том шо "все сами" и шо детям не нужно помогать? цитату, плз


Если кто мне разъяснит, обещаю признать себя "упоротым" и извиниться перед К-цем.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:25

  _Mykola_ написав:kingkongovets
Конечно же нет, счастье это, исключительно карьера, машина, квартира и прочие блага, и потом бац, и на кладбище за муниципальный счет. :roll:


вы тоже решили поманипулировать?)

1) счастье - отсутствие несчастья (всего лишь)
2) отсутствие средств и возможности удовлетворить свои желания и потребности - несчастье
3) отсутствие свободы - тоже
4) отсутствие ребенка для кого то - несчастье, для кого то - нет, материнский инстинкт и инстинкт размножения - всего лишь физиологические потребности, да простят меня яжеотцы и яжематери,

а вот потребности и желания у каждого свои и поэтому планку ставит для себя каждый сам

зы: штампы - зло :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:27

  flyman написав:але в кожної особиста життєва драма, але тре ж якось тримати добру міну при поганій грі...


личных драм не бывает тока у идиотов типа уасеньки или долярчика
жизнь - боль (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:28

Молодость быстротечна.
С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы.
А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:28

Рыба-сом

не хотите ради разнообразия поработать или еще шо?
хватит уже, я вас раз 5 уже просил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:30

  l66 написав:дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.


какой смешной и примитивный стереотип)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:35

  kingkongovets написав:
  l66 написав:
  Natt написав:Ага, мы ж все мечтаем замуж за принца,

Но как правило, принцы смотрят на 18-летних Золушек.
А амбициозным, самореализовавшимся дамам за 30 остается о принцах только мечтать.


зачем самодостаточной даме принц?
знаю массу самореализовавшихся и успешных дам с детьми и без, которые и слышать не хотят не тока о принцах, но и о браке вообще
с ними приятно, интересно и ненапряжно)


У них порой разрыв происходит. С одной стороны что бы был достойный, с другой строны что бы мягкий и покладистый.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:36

Кто нам постил картинки очистки Русановского канала? Жэка? Конговец?

В полиции также напомнили, что это не первый случай, когда у Кличко направляют бюджетные средства компании «Плесо», которые потом разворовываются. Ранее это предприятие подозревали в махинациях во время благоустройства Русановского канала (16,8 млн), ремонта Дарницкого канала (18 млн) и чистки столичных водоемов (около 50 млн).

https://politeka.net/news/politics/782165-klichko-ugodil-v-skandal-milliony-otdali-na-nesushhestvujushhij-remont/?utm_source=iua
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 02 лис, 2018 15:37, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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