Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:25

_Mykola_ написав: kingkongovets

Конечно же нет, счастье это, исключительно карьера, машина, квартира и прочие блага, и потом бац, и на кладбище за муниципальный счет. Конечно же нет, счастье это, исключительно карьера, машина, квартира и прочие блага, и потом бац, и на кладбище за муниципальный счет.



вы тоже решили поманипулировать?)



1) счастье - отсутствие несчастья (всего лишь)

2) отсутствие средств и возможности удовлетворить свои желания и потребности - несчастье

3) отсутствие свободы - тоже

4) отсутствие ребенка для кого то - несчастье, для кого то - нет, материнский инстинкт и инстинкт размножения - всего лишь физиологические потребности, да простят меня яжеотцы и яжематери,



а вот потребности и желания у каждого свои и поэтому планку ставит для себя каждый сам



