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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25682569257025712572>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:36

  l66 написав:
  Natt написав:Ага, мы ж все мечтаем замуж за принца,

Но как правило, принцы смотрят на 18-летних Золушек.
А амбициозным, самореализовавшимся дамам за 30 остается о принцах только мечтать.

С моей стороны это был сарказм :oops:

  l66 написав:Молодость быстротечна.
С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы.
А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.

Мне уже советовали завести кота :mrgreen: Думаете, лучше все-таки собачку? :oops:
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:38

  l66 написав:Молодость быстротечна.
С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы.
А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.

7,9 лиспада вінник в палаці спорту:-)

Перебірки;-) давно так не сміявся
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:42

  l66 написав:Молодость быстротечна.
С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы.
А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.


Знаю я много таких. Там еще та патология.
На первом месте увлечения йогой и прочими феншуями ))
Далее идут фобии и истерии ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:43

Первый
Спасибо, но Винником не интересуюсь.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:45

  l66 написав:Первый
Спасибо, но Винником не интересуюсь.


2 собачки и 3 кота - верняк )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:51

  zzzzzz написав:2 собачки и 3 кота - верняк )))

Перепишу хату на кота! :mrgreen:
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:51

  Первый написав:7,9 лиспада вінник в палаці спорту:-)

Перебірки;-) давно так не сміявся

Не знал что вы почитатель Винника) Это многое обьясняет ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:52

  l66 написав:
  zzzzzz написав:2 собачки и 3 кота - верняк )))

Перепишу хату на кота! :mrgreen:


Ваши откровения, прям крик души. Что реально все так плохо ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:54

  flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
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Стесняюсь спросить: мыться к соседям ходите?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Альтэр эго, по местной классификации это шлачок или норм?
Оранжевый-хит сезона
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