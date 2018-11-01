Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Ага, мы ж все мечтаем замуж за принца,
Но как правило, принцы смотрят на 18-летних Золушек. А амбициозным, самореализовавшимся дамам за 30 остается о принцах только мечтать.
С моей стороны это был сарказм
l66 написав:Молодость быстротечна. С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы. А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.
Мне уже советовали завести кота Думаете, лучше все-таки собачку?
l66 написав:Молодость быстротечна. С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы. А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.
l66 написав:Молодость быстротечна. С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы. А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.
Знаю я много таких. Там еще та патология. На первом месте увлечения йогой и прочими феншуями )) Далее идут фобии и истерии ))