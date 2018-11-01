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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2569257025712572>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
Зображення

Стесняюсь спросить: мыться к соседям ходите?
В Спортлайф моется.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
Gastarbaiter написав:
  flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
Зображення

Стесняюсь спросить: мыться к соседям ходите?
В Спортлайф моется.

Кстати, норм лайфхак, каждый день раньше использовал)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:03

  zzzzzz написав:
  l66 написав:
  zzzzzz написав:2 собачки и 3 кота - верняк )))

Перепишу хату на кота! :mrgreen:


Ваши откровения, прям крик души. Что реально все так плохо ?

У меня нет кота, собачки, зато есть любимые глаза, семья, детский смех, счастье.
Умудрилась совмещать учебу, затем работу с личной жизнью. :wink:
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:04

  Gastarbaiter написав:Стесняюсь спросить: мыться к соседям ходите?

То что не дано застройщиком(можно читать богом) не устанавливается,исключения только для того,что можно бесплатно подчерпнуть на общей свалке ,да вам ли не знать классическое-сколько там той зимы?)))
Только не надо эту тему развивать,а то фоток накидает,я не смогу уснуть,буду думать как спасти человечество от такого уровня жизни программиста из Щецина\села коло Тернополя 8)

А по теме сообщения будут?
Забросил киевгорстрой тему на вентилятор,мол больше стало сделок с недвигой,а на самом деле люди говорят об обратном,продавцы опять готовы серьёзно уступать,застройщики подняли цены,но думаю до рождественских и новогодних "акций и скидок" рукой подать,просто стабилизация короче,не рост,отскок от дна и ровная горизонтальная линия на графиках :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:07

  Kostia написав:Кстати, норм лайфхак, каждый день раньше использовал)

Вот после таких откровений у дам и теряется вера в мужскую половину человечества и способности их содержать\заводить семью :shock:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:08

  l66 написав:
  zzzzzz написав:Ваши откровения, прям крик души. Что реально все так плохо ?

У меня нет кота, собачки, зато есть любимые глаза, семья, детский смех, счастье.
Умудрилась совмещать учебу, затем работу с личной жизнью. :wink:

Вы когда писали про проблемы 30 летнтх дам, вы про себя или про подруг?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:09

zzzzzz
Про кучу знакомых вокруг
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:11

  l66 написав:zzzzzz
Про кучу знакомых вокруг


Скажу как человек с другой стороны баррикад. Если коротко за внешним благополучием у таких дам скрывпются такие приколы с головой, что с ними только собаки и уживаются.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:14

  somilitark написав:
  Kostia написав:Кстати, норм лайфхак, каждый день раньше использовал)

Вот после таких откровений у дам и теряется вера в мужскую половину человечества и способности их содержать\заводить семью :shock:

Мыться зимой раз в день недостаточно? У вас проблемы с потоотделением, таким точно дамы не дают)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

somilitark написав:
  Kostia написав:Кстати, норм лайфхак, каждый день раньше использовал)

Вот после таких откровений у дам и теряется вера в мужскую половину человечества и способности их содержать\заводить семью :shock:
Всегда думал что ты баба :)
Оранжевый-хит сезона
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