Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Стесняюсь спросить: мыться к соседям ходите?
То что не дано застройщиком(можно читать богом) не устанавливается,исключения только для того,что можно бесплатно подчерпнуть на общей свалке ,да вам ли не знать классическое-сколько там той зимы?))) Только не надо эту тему развивать,а то фоток накидает,я не смогу уснуть,буду думать как спасти человечество от такого уровня жизни программиста из Щецина\села коло Тернополя
А по теме сообщения будут? Забросил киевгорстрой тему на вентилятор,мол больше стало сделок с недвигой,а на самом деле люди говорят об обратном,продавцы опять готовы серьёзно уступать,застройщики подняли цены,но думаю до рождественских и новогодних "акций и скидок" рукой подать,просто стабилизация короче,не рост,отскок от дна и ровная горизонтальная линия на графиках