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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25702571257225732574>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:27

  Оранжевый-хит сезона написав:
somilitark написав:
  Kostia написав:Кстати, норм лайфхак, каждый день раньше использовал)

Вот после таких откровений у дам и теряется вера в мужскую половину человечества и способности их содержать\заводить семью :shock:
Всегда думал что ты баба :)

Бывают проколы,у меня номера на авто АА,состряпай психологический портрет,ты это умеешь)))
Уня,ты уже отстал от Макса?
Ты и за ним гонялся годами с 10-ни ников,,даже в фейсбуке его вычислил,спрашивается
зачем???
я не такой,прикинь :wink: :wink:
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 02 лис, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Любопытный написав:Интересный диалог по поводу семьи, старта самому и с поддержкой родителей.
Учитывая свой жизненный опыт, я более склонен к парадигме Кинконговца:
- отношения действительно, в некоторой степени, расслабляют;
- считаю, что до 30 лет нужно делать карьеру со всех сил. Если повезет обзавестись целеустремленным партнером - хорошо. Если с этим целеустремленным партнером получится еще и сделать ребенка - еще лучше;
- на квартиру нужно заработать самому, что бы почувствовать тяжесть бытия и ценность денег;
- по поводу жизни с родителями - не согласен. Нужно уходить от родителей. И чем раньше, тем лучше.

Мне 27 лет. Стартовый капитал был 20к, с которых половину, по глупости своей, я потерял в 13-14х годах. Вырос с бестолкового оператора КЦ в банке, к уровню синьер системный аналитик. Денег на квартиру уже скопил, но вместе с накопленной суммой выросли и запросы, по этому решил подождать выборов (предыдущий опыт говорит, что есть шанс ухватиться за хату мечты при текущем бюджете).
В целом готов свалить за границу, но пока не ищу вакансии. Подал заявку на грин карту (если повезет - уеду). Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода. Не исключаю вариант изучения инструментов инвестирования в ЦБ (не укр биржи).

Вот такой портрет пересичного.
ПС хата мечты пока строится, ранее писал что за ЖК, но не буду повторяться, а то обозвете рылом или другим плохим словом.
+

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:37

  Оранжевый-хит сезона написав:
J_P написав:
  Понаехал написав:то, что люди стали экономными, это плохо?

Люди в своей массе всегда экономны.)))
По поводу авто: если не учитывать "черных лебедей" и евро6лях, основной фактор выбора новая или бу - кросс курс доллар/евро. При 1,23 было выгодно покупать новые здесь, при 1,13 (а тем более когда был 1,05) - уже можно смотреть 1,5-2,5 летки из Европы.
Вам нравятся машины с пробегом 300 000+?

Нет, не нравятся. А вы считаете что с честным пробегом до 25 тыщ "там" найти нельзя? Или перед продажей все обязаны проехать 300 тыщ? ))))) (о дизеле не говорим)
Когда был курс 1,23 я покупал вторую машину для города (надоела частая смена резины для "джип-сафари"). Попросил знакомых в Дойчленде подобрать что-то резвое гольф-класса. Подобрали. Посчитал - и купил за те же деньги машину здесь. На гарантии с прозрачной историей. Сейчас сэкономил бы от 1,5 до 2К евро.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Рыба-сом

Хз, про яку іронію йде мова.

Блін, шо не напишу, то відразу комусь не подобається. Пишеш про зубожіння - не так, пишеш про шлачок - чому не пишеш про губастих тьолок, пишеш про мопи - хватить про губастих тьолок, пишеш про офіс....


ОФІС КЛАСНИЙ!!!!! Заберіть його в нього, залиште йому, що хочете те й робіть. Від цього офіс гіршим не стане.

Зи. Першу квартиру батьки не давали. Купив з дружиною сам. Діти після одруження і квартири.
Вважаю що дітям квартиру купляти не треба. Навчання так. Житло ні. Відсутність у власності житла - стимул підняти ж.. і рухатися вперед.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:41

  zzzzzz написав:
  l66 написав:Молодость быстротечна.
С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы.
А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.


Знаю я много таких. Там еще та патология.
На первом месте увлечения йогой и прочими феншуями ))
Далее идут фобии и истерии ))

Посмотрите на статистику США. Во сколько лет оканчивают учебу, выходят замуж и во сколько рожают.
Подсказка: Если отбросить "испанцев", то рожают далеко за 30.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:46

  J_P написав:
Подсказка: Если отбросить "испанцев", то рожают далеко за 30.

Пытаются наипать природу,а потом со своими детьми гуляют ночью,что бы не смеялись :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:55

  somilitark написав:
  J_P написав:
Подсказка: Если отбросить "испанцев", то рожают далеко за 30.

Пытаются наипать природу,а потом со своими детьми гуляют ночью,что бы не смеялись :wink:

Это вы осознанно пишете? Или пытаетесь подражать местным (и не только) комикам?
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 02 лис, 2018 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:58

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:але в кожної особиста життєва драма, але тре ж якось тримати добру міну при поганій грі...

Ага, как в песне "Она идет по жизни смеясь..." (С) :lol:



але тут таких 80% персонажівЗображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:59

  J_P написав:
  somilitark написав:
  J_P написав:
Подсказка: Если отбросить "испанцев", то рожают далеко за 30.

Пытаются наипать природу,а потом со своими детьми гуляют ночью,что бы не смеялись :wink:

Это вы осознанно пишете? Или пытаетесь подражать местным (и не только) комикам?

Прогуляйтесь в парке Ганновера ночью\поздним вечером и сами всё увидите,а не делайте выводов из штампов которые навязали СМИ об их жизни :wink:
Браки среди родственников не редкость,ну что бы деньги из семьи не утекали,плюс не по любви,по дикому расчёту наказываются минимум не счастливой жизнью,максимум ур** или просто не возможностью иметь детей.
Но вы мастер теорий,Влад не даст соврать,продолжайте,не останавливайтесь :D
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай із платіжкою молодець.25 квт, 0 води і водовідведення вважає за досягнення. Навіщо так жити людині із зп в 70ойро на годину? Туалету - не має, руки мити, їсти приготувати - не має, душ прийняти - немає, одежу випрати - немає,. Світло майже відсутнє. Або там не живе, або нах таке життя.

Зи. Навіщо "сральнік" взагалі не зрозуміло - вода відсутня. - 50 дол у вартості ремонту.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 02 лис, 2018 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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