Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Кстати, норм лайфхак, каждый день раньше использовал)
Вот после таких откровений у дам и теряется вера в мужскую половину человечества и способности их содержать\заводить семью
Всегда думал что ты баба
Бывают проколы,у меня номера на авто АА,состряпай психологический портрет,ты это умеешь))) Уня,ты уже отстал от Макса? Ты и за ним гонялся годами с 10-ни ников,,даже в фейсбуке его вычислил,спрашивается зачем??? я не такой,прикинь
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 02 лис, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Любопытный написав:Интересный диалог по поводу семьи, старта самому и с поддержкой родителей. Учитывая свой жизненный опыт, я более склонен к парадигме Кинконговца: - отношения действительно, в некоторой степени, расслабляют; - считаю, что до 30 лет нужно делать карьеру со всех сил. Если повезет обзавестись целеустремленным партнером - хорошо. Если с этим целеустремленным партнером получится еще и сделать ребенка - еще лучше; - на квартиру нужно заработать самому, что бы почувствовать тяжесть бытия и ценность денег; - по поводу жизни с родителями - не согласен. Нужно уходить от родителей. И чем раньше, тем лучше.
Мне 27 лет. Стартовый капитал был 20к, с которых половину, по глупости своей, я потерял в 13-14х годах. Вырос с бестолкового оператора КЦ в банке, к уровню синьер системный аналитик. Денег на квартиру уже скопил, но вместе с накопленной суммой выросли и запросы, по этому решил подождать выборов (предыдущий опыт говорит, что есть шанс ухватиться за хату мечты при текущем бюджете). В целом готов свалить за границу, но пока не ищу вакансии. Подал заявку на грин карту (если повезет - уеду). Если закреплюсь в Киеве, то планирую после покупки жилья покупать раз в 2-3 года жилую или комерч. недвигу для формирования плацдарма для пасивного дохода. Не исключаю вариант изучения инструментов инвестирования в ЦБ (не укр биржи).
Вот такой портрет пересичного. ПС хата мечты пока строится, ранее писал что за ЖК, но не буду повторяться, а то обозвете рылом или другим плохим словом.
Понаехал написав:то, что люди стали экономными, это плохо?
Люди в своей массе всегда экономны.))) По поводу авто: если не учитывать "черных лебедей" и евро6лях, основной фактор выбора новая или бу - кросс курс доллар/евро. При 1,23 было выгодно покупать новые здесь, при 1,13 (а тем более когда был 1,05) - уже можно смотреть 1,5-2,5 летки из Европы.
Вам нравятся машины с пробегом 300 000+?
Нет, не нравятся. А вы считаете что с честным пробегом до 25 тыщ "там" найти нельзя? Или перед продажей все обязаны проехать 300 тыщ? ))))) (о дизеле не говорим) Когда был курс 1,23 я покупал вторую машину для города (надоела частая смена резины для "джип-сафари"). Попросил знакомых в Дойчленде подобрать что-то резвое гольф-класса. Подобрали. Посчитал - и купил за те же деньги машину здесь. На гарантии с прозрачной историей. Сейчас сэкономил бы от 1,5 до 2К евро.
Блін, шо не напишу, то відразу комусь не подобається. Пишеш про зубожіння - не так, пишеш про шлачок - чому не пишеш про губастих тьолок, пишеш про мопи - хватить про губастих тьолок, пишеш про офіс....
ОФІС КЛАСНИЙ!!!!! Заберіть його в нього, залиште йому, що хочете те й робіть. Від цього офіс гіршим не стане.
Зи. Першу квартиру батьки не давали. Купив з дружиною сам. Діти після одруження і квартири. Вважаю що дітям квартиру купляти не треба. Навчання так. Житло ні. Відсутність у власності житла - стимул підняти ж.. і рухатися вперед.
l66 написав:Молодость быстротечна. С каждым днем на смену нынешним стареющим принцессам подрастают более молодые и соответственно более привлекательные принцессы. А дамам за 30 остается либо довольствоваться переборками, либо заводить собачку, чтобы не слушать зловещую тишину в роскошной квартире.
Знаю я много таких. Там еще та патология. На первом месте увлечения йогой и прочими феншуями )) Далее идут фобии и истерии ))
Посмотрите на статистику США. Во сколько лет оканчивают учебу, выходят замуж и во сколько рожают. Подсказка: Если отбросить "испанцев", то рожают далеко за 30.
flyman написав:але в кожної особиста життєва драма, але тре ж якось тримати добру міну при поганій грі...
Ага, как в песне "Она идет по жизни смеясь..." (С)
але тут таких 80% персонажів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
J_P написав: Подсказка: Если отбросить "испанцев", то рожают далеко за 30.
Пытаются наипать природу,а потом со своими детьми гуляют ночью,что бы не смеялись
Это вы осознанно пишете? Или пытаетесь подражать местным (и не только) комикам?
Прогуляйтесь в парке Ганновера ночью\поздним вечером и сами всё увидите,а не делайте выводов из штампов которые навязали СМИ об их жизни Браки среди родственников не редкость,ну что бы деньги из семьи не утекали,плюс не по любви,по дикому расчёту наказываются минимум не счастливой жизнью,максимум ур** или просто не возможностью иметь детей. Но вы мастер теорий,Влад не даст соврать,продолжайте,не останавливайтесь
Флай із платіжкою молодець.25 квт, 0 води і водовідведення вважає за досягнення. Навіщо так жити людині із зп в 70ойро на годину? Туалету - не має, руки мити, їсти приготувати - не має, душ прийняти - немає, одежу випрати - немає,. Світло майже відсутнє. Або там не живе, або нах таке життя.
Зи. Навіщо "сральнік" взагалі не зрозуміло - вода відсутня. - 50 дол у вартості ремонту.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 02 лис, 2018 17:03, всього редагувалось 1 раз.