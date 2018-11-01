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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2571257225732574>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:02

  zzzzzz написав:
  Первый написав:7,9 лиспада вінник в палаці спорту:-)

Перебірки;-) давно так не сміявся

Не знал что вы почитатель Винника) Это многое обьясняет ))

Вінника і РЛА :twisted:
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:06

  flyman написав:
  zzzzzz написав:
  Первый написав:7,9 лиспада вінник в палаці спорту:-)

Перебірки;-) давно так не сміявся

Не знал что вы почитатель Винника) Это многое обьясняет ))

Вінника і РЛА :twisted:



Кажуть що якщо не попісять вчасно, то моча може в голову вдарити. Став унітаз і вчасно пісяй. Із зетом на пару.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 02 лис, 2018 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:06

  somilitark написав:Прогуляйтесь в парке Ганновера ночью\поздним вечером и сами всё увидите,а не делайте выводов из штампов которые навязали СМИ об их жизни :wink:
Браки среди родственников не редкость,ну что бы деньги из семьи не утекали,плюс не по любви,по дикому расчёту наказываются минимум не счастливой жизнью,максимум ур** или просто не возможностью иметь детей.
Но вы мастер теорий,Влад не даст соврать,продолжайте,не останавливайтесь :D

Вааащето-то я практик. Но то такЭ.
Я вам не скажу за весь Ганновер ))), но в Северной Америке бываю довольно часто и в свободное от работы время общаюсь с местным народом.
Но и это не является основанием для констатации факта, что если отбросить "испанцев" и девушек из "Nebraska" (это созвучно Урюпинску), то учебу заканчивают около 28 лет, женятся около 30, рожают и того позже.
Это говорит статистика. ИХ СТАТИСТИКА. А не ваши ночные наблюдения Ганновера.
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 02 лис, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:08

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
Зображення

Стесняюсь спросить: мыться к соседям ходите?


З водоканалом є договір, тому оплата "на мыться" не йде через ОСББ платіжку.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лис, 2018 17:08, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:08

  J_P написав:Вааащето-то я практик. Но то такЭ.
Я вам не скажу за весь Ганновер ))), но в Северной Америке бываю довольно часто и в свободное от работы время общаюсь с местным народом.
Но и это не является основанием для констатации факта, что если отбросить "испанцев", то учебу заканчивают около 28 лет, женятся около 30, рожают позже.
Это говорит статистика. ИХ СТАТИСТИКА. А не ваши ночные наблюдения Ганновера.


+
так во всем цивилизованном мире, тока слаборазвитые как попки повторяют те штампы и стереотипы которых мы тока шо наслушались
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:10

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:за проживання в цоколі до оплати менше $10
Зображення

Стесняюсь спросить: мыться к соседям ходите?


З водоканалом є договір, тому оплата "на мыться" не йде через ОСББ платіжку.


А платежка от водоканала не попадает в категорию "за проживання в цоколі"? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:13

  Первый написав:Флай із платіжкою молодець.25 квт, 0 води і водовідведення вважає за досягнення. Навіщо так жити людині із зп в 70ойро на годину? Туалету - не має, руки мити, їсти приготувати - не має, душ прийняти - немає, одежу випрати - немає,. Світло майже відсутнє. Або там не живе, або нах таке життя.

Зи. Навіщо "сральнік" взагалі не зрозуміло - вода відсутня. - 50 дол у вартості ремонту.

недопрацьовуєте по методичці.
пропущено дві ключових фрази:
"тотальне зубожіння"
"ми всі помремо"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:15

  kyk написав:
  flyman написав:З водоканалом є договір, тому оплата "на мыться" не йде через ОСББ платіжку.


А платежка от водоканала не попадает в категорию "за проживання в цоколі"? :lol:

накинь ще 20..40 грн. (1 або 2 м3)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:19

  J_P написав:. А не ваши ночные наблюдения Ганновера.

Общество навязывает критерии,сейчас все ударились за деньгами,а как их можно получить? Только забить на любовь,много работать,учиться,выгодно вступать в браки или вообще не жениться\выходить замуж.
То что делать так нельзя,люди понимают только тогда,когда поздно иметь детей и жениться по любви.
Так что то, что делается большинством,как правило путь в никуда,почитайте правило Паретто,думаю оно и тут работает.
У меня друг детства живёт в Ганновере 19-ть лет,то что он говорил и описывал,когда попал туда,сейчас уже в практике у нас,я с ним был не согласен,но культ бабла\связей\выгодности рулит сейчас и у нас,коммунизм имел плюсы в том,что не всё решали деньги и плюшки, там он рулит последние 300 лет,как только зародилась более менее постоянная цивилизация.

Многие,кто считал,что я всегда успею жениться\выйти замуж как правило так и остались у разбитого корыта,причём за 35\40 найти кого-то по душе очень проблематично,да деньги есть,статус,даже для секаса есть,а счастья простого нет,вот и вся петрушка,другое дело что очень много людей деревянных,которым важны только лавэ,им наверное и не надо чувства,главное выгоду иметь,так что каждому своё,но к сожалению жизнь слишком коротка дабы ставить на себе такие эксперементы,повторюсь,многие понимают это тогда,когда уже ложка не к обеду :wink:
Удачи!
По теме:ниже 17000 за метр на правом берегу уже ничего вообще НЕТ :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:20

  moldashavanin написав:Меня мучает один вопрос - Можно делать утепление в кирпичных и панельных домах ?

Только всего дома целиком. Желательно с крышей и подвалом.
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