Вінника і РЛА
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:02
Вінника і РЛА
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:06
Кажуть що якщо не попісять вчасно, то моча може в голову вдарити. Став унітаз і вчасно пісяй. Із зетом на пару.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 02 лис, 2018 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:06
Вааащето-то я практик. Но то такЭ.
Я вам не скажу за весь Ганновер ))), но в Северной Америке бываю довольно часто и в свободное от работы время общаюсь с местным народом.
Но и это не является основанием для констатации факта, что если отбросить "испанцев" и девушек из "Nebraska" (это созвучно Урюпинску), то учебу заканчивают около 28 лет, женятся около 30, рожают и того позже.
Это говорит статистика. ИХ СТАТИСТИКА. А не ваши ночные наблюдения Ганновера.
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 02 лис, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:08
З водоканалом є договір, тому оплата "на мыться" не йде через ОСББ платіжку.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лис, 2018 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:08
+
так во всем цивилизованном мире, тока слаборазвитые как попки повторяют те штампы и стереотипы которых мы тока шо наслушались
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:10
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:13
недопрацьовуєте по методичці.
пропущено дві ключових фрази:
"тотальне зубожіння"
"ми всі помремо"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:15
накинь ще 20..40 грн. (1 або 2 м3)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:19
Общество навязывает критерии,сейчас все ударились за деньгами,а как их можно получить? Только забить на любовь,много работать,учиться,выгодно вступать в браки или вообще не жениться\выходить замуж.
То что делать так нельзя,люди понимают только тогда,когда поздно иметь детей и жениться по любви.
Так что то, что делается большинством,как правило путь в никуда,почитайте правило Паретто,думаю оно и тут работает.
У меня друг детства живёт в Ганновере 19-ть лет,то что он говорил и описывал,когда попал туда,сейчас уже в практике у нас,я с ним был не согласен,но культ бабла\связей\выгодности рулит сейчас и у нас,коммунизм имел плюсы в том,что не всё решали деньги и плюшки, там он рулит последние 300 лет,как только зародилась более менее постоянная цивилизация.
Многие,кто считал,что я всегда успею жениться\выйти замуж как правило так и остались у разбитого корыта,причём за 35\40 найти кого-то по душе очень проблематично,да деньги есть,статус,даже для секаса есть,а счастья простого нет,вот и вся петрушка,другое дело что очень много людей деревянных,которым важны только лавэ,им наверное и не надо чувства,главное выгоду иметь,так что каждому своё,но к сожалению жизнь слишком коротка дабы ставить на себе такие эксперементы,повторюсь,многие понимают это тогда,когда уже ложка не к обеду
Удачи!
По теме:ниже 17000 за метр на правом берегу уже ничего вообще НЕТ
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:20
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