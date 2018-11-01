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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:20
flyman написав:
недопрацьовуєте по методичці.
пропущено дві ключових фрази:
"тотальне зубожіння"
"ми всі помремо"
Мда, сознаніє определяет бытіє
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:25
kingkongovets написав:
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так во всем цивилизованном мире, тока слаборазвитые как попки повторяют те штампы и стереотипы которых мы тока шо наслушались
Вы же бросили своих детей,не видели как они растут,не участвовали в их воспитании,сбежали как предатель и скрылись от проблем,как последний трус.А потом корчите из себя всё знающего и понимающего,это смешно выглядит.
Ничего личного,но вы нацепили себе медаль успешного и набрались гонора как у бабы с привоза,вот и вся печаль,а золотые годы потратили на что?
На что они ушли?
Задайте себе вопрос,второй жизни не будет
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somilitark
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:26
somilitark написав: J_P написав:
. А не ваши ночные наблюдения Ганновера.
Общество навязывает критерии,сейчас все ударились за деньгами,а как их можно получить? Только забить на любовь,много работать,учиться,выгодно вступать в браки или вообще не жениться\выходить замуж.
То что делать так нельзя,люди понимают только тогда,когда поздно иметь детей и жениться по любви.
Так что то, что делается большинством,как правило путь в никуда,почитайте правило Паретто,думаю оно и тут работает.
У меня друг детства живёт в Ганновере 19-ть лет,то что он говорил и описывал,когда попал туда,сейчас уже в практике у нас,я с ним был не согласен,но культ бабла\связей\выгодности рулит сейчас и у нас,коммунизм имел плюсы в том,что не всё решали деньги и плюшки, там он рулит последние 300 лет,как только зародилась более менее постоянная цивилизация.
Многие,кто считал,что я всегда успею жениться\выйти замуж как правило так и остались у разбитого корыта,причём за 35\40 найти кого-то по душе очень проблематично,да деньги есть,статус,даже для секаса есть,а счастья простого нет,вот и вся петрушка,другое дело что очень много людей деревянных,которым важны только лавэ,им наверное и не надо чувства,главное выгоду иметь,так что каждому своё,но к сожалению жизнь слишком коротка дабы ставить на себе такие эксперементы,повторюсь,многие понимают это тогда,когда уже ложка не к обеду
Удачи!
По теме:ниже 17000 за метр на правом берегу уже ничего вообще НЕТ
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:28
flyman написав: Первый написав:
Флай із платіжкою молодець.25 квт, 0 води і водовідведення вважає за досягнення. Навіщо так жити людині із зп в 70ойро на годину? Туалету - не має, руки мити, їсти приготувати - не має, душ прийняти - немає, одежу випрати - немає,. Світло майже відсутнє. Або там не живе, або нах таке життя.
Зи. Навіщо "сральнік" взагалі не зрозуміло - вода відсутня. - 50 дол у вартості ремонту.
недопрацьовуєте по методичці.
пропущено дві ключових фрази:
"тотальне зубожіння"
"ми всі помремо"
Так показники в платіжці якраз і показують зубожіння. Використати 25 квт можливо коли там не живеш, або відсутні прибори, що використовують електроенергію.
Якщо не живеш, то нафіга цей вкид, якщо живеш, то нафіга так жити.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:30
somilitark написав: kingkongovets написав:
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так во всем цивилизованном мире, тока слаборазвитые как попки повторяют те штампы и стереотипы которых мы тока шо наслушались
Вы же бросили своих детей,не видели как они растут,не участвовали в их воспитании,сбежали как предатель и скрылись от проблем,как последний трус.А потом корчите из себя всё знающего и понимающего,это смешно выглядит.
Ничего личного,но вы нацепили себе медаль успешного и набрались гонора как у бабы с привоза,вот и вся печаль,а золотые годы потратили на что?
На что они ушли?
Задайте себе вопрос,второй жизни не будет
спасибо шо на собственном примере подтвердили мои слова)
зы: у вас какой то пунктик по поводу разводов - то макса черти в чем обвиняете, то меня
ваш отец вас бросил и эта травма до сих пор болит?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:41
Ребята, ну вы чего. Пятница, такой прекрасный вечер, жаль тратить его на перепалки!
От возраста еще никому не удалось убежать. Но в каждом возрасте - своя прелесть. Главное, чтобы с годами приходил и ум, а то часто возраст приходит один)))
А вот от собственных тараканов некоторые и не пытаются избавиться - взращивают их с особой любовью, кормят вкусненькими штампами... А потом выдают это в лучшем случае за жизненную позицию, а в худшем - за истину в высшей инстанции.
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