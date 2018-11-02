somilitark написав:

J_P написав: . А не ваши ночные наблюдения Ганновера. . А не ваши ночные наблюдения Ганновера.

Общество навязывает критерии,сейчас все ударились за деньгами,а как их можно получить? Только забить на любовь,много работать,учиться,выгодно вступать в браки или вообще не жениться\выходить замуж.То что делать так нельзя,люди понимают только тогда,когда поздно иметь детей и жениться по любви.Так что то, что делается большинством,как правило путь в никуда,почитайте правило Паретто,думаю оно и тут работает.У меня друг детства живёт в Ганновере 19-ть лет,то что он говорил и описывал,когда попал туда,сейчас уже в практике у нас,я с ним был не согласен,но культ бабла\связей\выгодности рулит сейчас и у нас,коммунизм имел плюсы в том,что не всё решали деньги и плюшки, там он рулит последние 300 лет,как только зародилась более менее постоянная цивилизация.Многие,кто считал,что я всегда успею жениться\выйти замуж как правило так и остались у разбитого корыта,причём за 35\40 найти кого-то по душе очень проблематично,да деньги есть,статус,даже для секаса есть,а счастья простого нет,вот и вся петрушка,другое дело что очень много людей деревянных,которым важны только лавэ,им наверное и не надо чувства,главное выгоду иметь,так что каждому своё,но к сожалению жизнь слишком коротка дабы ставить на себе такие эксперементы,повторюсь,многие понимают это тогда,когда уже ложка не к обедуУдачи!По теме:ниже 17000 за метр на правом берегу уже ничего вообще НЕТ