Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:58

холодидьник 40 лiтрiв, барного типу, на термопарi (елемети Пельтье)

забув,

ще мiкрохвильовка



споживання е.е. в мicяць 45...60 кВт, просто в жовтнi так вишло що записали 25кВт.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.