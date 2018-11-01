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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:36
flyman написав:прибори: холодильник чайник плита.
шо за зона без музона? (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 02 лис, 2018 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:36
flyman написав:
прибори: холодильник чайник плита
Только, если выключен был холодильник. Зачем так жить, сборщик клубники ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:40
kingkongovets написав: somilitark написав: kingkongovets написав:
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так во всем цивилизованном мире, тока слаборазвитые как попки повторяют те штампы и стереотипы которых мы тока шо наслушались
Вы же бросили своих детей,не видели как они растут,не участвовали в их воспитании,сбежали как предатель и скрылись от проблем,как последний трус.А потом корчите из себя всё знающего и понимающего,это смешно выглядит.
Ничего личного,но вы нацепили себе медаль успешного и набрались гонора как у бабы с привоза,вот и вся печаль,а золотые годы потратили на что?
На что они ушли?
Задайте себе вопрос,второй жизни не будет
спасибо шо на собственном примере подтвердили мои слова)
зы: у вас какой то пунктик по поводу разводов - то макса черти в чем обвиняете, то меня
ваш отец вас бросил и эта травма до сих пор болит?
Путаетесь в показаниях,ну да ладно,просто почитайте самых богатых в мире людей,как они потом(ближе к смерти) относились к своим деньгам,а они жалели за теми ночами,когда у малых болели животики и детки не давали спать)))Удачи
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:51
pesikot написав: flyman написав:
прибори: холодильник чайник плита
Только, если выключен был холодильник. Зачем так жить, сборщик клубники ?
Собирает на свой первый миллион,вы его не сломаете,не собьёте с правильного(в его понимании) пути
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:58
холодидьник 40 лiтрiв, барного типу, на термопарi (елемети Пельтье)
забув,
ще мiкрохвильовка
споживання е.е. в мicяць 45...60 кВт, просто в жовтнi так вишло що записали 25кВт.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:10
flyman написав:
холодидьник 40 лiтрiв, барного типу, на термопарi (елемети Пельтье)
забув,
ще мiкрохвильовка
споживання е.е. в мicяць 45...60 кВт, просто в жовтнi так вишло що записали 25кВт.
Чем больше колупаешь, тем больше подробностей.
Но вопрос всё тот же - зачем так жить ?
удобств никаких, зато расходы - как в гостинке
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:17
Elensk написав: flyman написав:
прибори: холодильник чайник плита
з.ы.
був тиждень у вiдпустцi...
земля грiэ цоколь.
А какой холодильник? Мой, зараза, новый с классом энергопотребления А с какими-то плюсами, нажрал 27 квт за месяц пока я в Киеве была и никакими другими приборами не пользовалась.
То вы фишку не просекли! Холодильник нужно брать б/у и, желательно, нерабочий. Они, по слухам, самые экономичные
flyman написав:
споживання е.е. в мicяць 45...60 кВт, просто в жовтнi так вишло що записали 25кВт.
Флай, а если бы в минус записали? Что бы рассказывал? Что твой холодильник еще и генерит энергию?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в П'ят 02 лис, 2018 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:18
А мне нравится как Флай живет: минимальный карбон футпринт. Если бы все так жили - планета была бы в разы чище и ни о каком глобальном потеплении сейчас не шло бы и речи.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:23
airmax78 написав:
А мне нравится как Флай живет: минимальный карбон футпринт. Если бы все так жили - планета была бы в разы чище и ни о каком глобальном потеплении сейчас не шло бы и речи.
Так снимайте его цоколь. Столько экономии. Зачем вам МОПы ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:30
pesikot написав: airmax78 написав:
А мне нравится как Флай живет: минимальный карбон футпринт. Если бы все так жили - планета была бы в разы чище и ни о каком глобальном потеплении сейчас не шло бы и речи.
Так снимайте его цоколь. Столько экономии. Зачем вам МОПы ?
Мне так не подходит, но если его устраивает, то и отлично.
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