RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2573257425752576>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:прибори: холодильник чайник плита.


шо за зона без музона? (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 02 лис, 2018 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4995
З нами з: 05.06.16
Подякував: 264 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:36

  flyman написав:прибори: холодильник чайник плита

Только, если выключен был холодильник. Зачем так жить, сборщик клубники ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 31.08.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:40

  kingkongovets написав:
  somilitark написав:
  kingkongovets написав:
+
так во всем цивилизованном мире, тока слаборазвитые как попки повторяют те штампы и стереотипы которых мы тока шо наслушались

Вы же бросили своих детей,не видели как они растут,не участвовали в их воспитании,сбежали как предатель и скрылись от проблем,как последний трус.А потом корчите из себя всё знающего и понимающего,это смешно выглядит.
Ничего личного,но вы нацепили себе медаль успешного и набрались гонора как у бабы с привоза,вот и вся печаль,а золотые годы потратили на что?
На что они ушли?
Задайте себе вопрос,второй жизни не будет :wink: :wink:


спасибо шо на собственном примере подтвердили мои слова)

зы: у вас какой то пунктик по поводу разводов - то макса черти в чем обвиняете, то меня
ваш отец вас бросил и эта травма до сих пор болит?

Путаетесь в показаниях,ну да ладно,просто почитайте самых богатых в мире людей,как они потом(ближе к смерти) относились к своим деньгам,а они жалели за теми ночами,когда у малых болели животики и детки не давали спать)))Удачи :wink:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9839
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1733 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:51

  pesikot написав:
  flyman написав:прибори: холодильник чайник плита

Только, если выключен был холодильник. Зачем так жить, сборщик клубники ?

Собирает на свой первый миллион,вы его не сломаете,не собьёте с правильного(в его понимании) пути :P
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9839
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1733 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:58

холодидьник 40 лiтрiв, барного типу, на термопарi (елемети Пельтье)
забув,
ще мiкрохвильовка

споживання е.е. в мicяць 45...60 кВт, просто в жовтнi так вишло що записали 25кВт.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14590
З нами з: 09.03.14
Подякував: 851 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:10

  flyman написав:холодидьник 40 лiтрiв, барного типу, на термопарi (елемети Пельтье)
забув,
ще мiкрохвильовка

споживання е.е. в мicяць 45...60 кВт, просто в жовтнi так вишло що записали 25кВт.

Чем больше колупаешь, тем больше подробностей.
Но вопрос всё тот же - зачем так жить ?
удобств никаких, зато расходы - как в гостинке
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 31.08.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:17

  Elensk написав:
  flyman написав:прибори: холодильник чайник плита

з.ы.
був тиждень у вiдпустцi...
земля грiэ цоколь.


А какой холодильник? Мой, зараза, новый с классом энергопотребления А с какими-то плюсами, нажрал 27 квт за месяц пока я в Киеве была и никакими другими приборами не пользовалась.

То вы фишку не просекли! Холодильник нужно брать б/у и, желательно, нерабочий. Они, по слухам, самые экономичные :mrgreen:

  flyman написав:споживання е.е. в мicяць 45...60 кВт, просто в жовтнi так вишло що записали 25кВт.

Флай, а если бы в минус записали? Что бы рассказывал? Что твой холодильник еще и генерит энергию?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в П'ят 02 лис, 2018 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 444
З нами з: 26.02.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А мне нравится как Флай живет: минимальный карбон футпринт. Если бы все так жили - планета была бы в разы чище и ни о каком глобальном потеплении сейчас не шло бы и речи.
airmax78
 
Повідомлень: 26587
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:23

  airmax78 написав:А мне нравится как Флай живет: минимальный карбон футпринт. Если бы все так жили - планета была бы в разы чище и ни о каком глобальном потеплении сейчас не шло бы и речи.

Так снимайте его цоколь. Столько экономии. Зачем вам МОПы ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 31.08.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:30

  pesikot написав:
  airmax78 написав:А мне нравится как Флай живет: минимальный карбон футпринт. Если бы все так жили - планета была бы в разы чище и ни о каком глобальном потеплении сейчас не шло бы и речи.

Так снимайте его цоколь. Столько экономии. Зачем вам МОПы ?

Мне так не подходит, но если его устраивает, то и отлично.
airmax78
 
Повідомлень: 26587
З нами з: 25.10.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2573257425752576>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moniks, Хомякоид і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1170, 1171, 1172
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11712 2092132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 18:32
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 201
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167628
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15492)
02.11.2018 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.