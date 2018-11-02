Так і кржн:-)
Що. Прошу повернути вертикально. сам як не старався Не зміг:-(
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сорі, не втримався. Кожен в цій картинці побачить своє: рух вверх, рух вниз, надію, розпач, виграш, програш, шоу, толпу зівак, сильного спортсмена/невдаху і тільки власник атракціону бачить реальну картину - зараз отримає на розводі лошків чергові 50 грн.
Так і кржн:-)
Що. Прошу повернути вертикально. сам як не старався Не зміг:-(
Всім процвітання!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:37
С вашим "юмором", только цоколь, только хардкор
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:44
Застройшики (владельцы аттракциона) берут реванш за 2015-2016й. Сан-Франциско от Саги. Нивки, берег Брест-Литовского, Овер 30к за метр однушки.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:50
airmax78
Давай 10% по 19500 грн за квадрат і тримай відтермінування. Ок і щасливий спортсмен весело штурмує драбину. На третій сходинці йому - а тепер по 30кгрн за квадрат. ...
І чергові 50 грн в кишені власника атракціону...
Всім процвітання!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:52
Не читаю форум регулярно, но увидел, что тут сильно обсуждали этот пост, и решил написать. Все правильно, как азбука. Мое последнее вложение почти полностью соответствует этим критериям, разве что 200 метров до метро и 20 минут до Крещатика вместо прицентральньного района.
Но два замечания.
Это касается инвестиций под перепродажу. Под аренду акценты будут другими.
Второе то, что это просто и линейно, а в жизни бывают и нелинейные ситуации. Например, купить в первом доме комплекса, пока масса еще не раскачалась, первый этаж под нежилое, которое для себя никому не нужно. Таких обходных путей много для тех, кто в теме, думает, отслеживает. Такие варианты для профи, которые их мониторят, дадут лучшую прибыль. То, что написала Elensk, все правильно, но слишком просто - слишком много за ними охотников. Тут нужно не зевать (сидеть с налом, слитым на локальном пике) в новогоднюю ночь, как я, понимая внутренние процессы застройщика, и предполагать, когда он будет выкидывать хорошие предложения, чтобы в нужный момент выхватить что-то стоящее. Уже на следующее утро мне звонили и интересовались, буду ли я выкупать, а то тут уже очередь на мою бронь. Кстати, личный фактор и знакомства в ОП тоже имеет значение.
Что я могу дополнить, к цитируемому посту. Покупать то, что лично тебе нравится. Если понравилось тебе, значит понравится и другому человеку - покупателю или арендатору. Лучше жить своим мнением, а не пытаться создать синтетическую модель.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:59
Люди, которые в "теме" последнего размещения евробондов (10% ), как то сильно палятся Ну и как по традиции - папередники! ДЖУЛЯaaa!!! В АТО ешё не одтыхали - как спавжний патриот? НЕТ?! У меня "туроператор" есть. Обращайтесь если шо...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
— Папа, — заливаясь краской, сказал ему старший сын. — Я долго не знал, как сказать тебе это, но мне мужчины нравятся больше, чем женщины. Я люблю Сунь Ахуя. Конечно, ты хочешь, чтобы твой первенец продолжил твой род и стал наследником твоего учения, но… прости, мне это не нужно… Я просто хочу прожить свою жизнь с Сунь.
— Отец, — смущаясь, обратился к Мастеру его средний сын. – Я должен признаться тебе, что я пацифист, мне противно оружие, мясо и страдания. Ты пытался воспитать меня воином, победителем и защитником, которого бы знали во всей Поднебесной, но мне это не нужно… Давай заберем в дом нашего поросенка, я буду играть с ним, пошью ему одежку и стану вегетарианцем!
— Папочка! – сказала единственная дочь Мастера Вана. – Я молодая, умная и красивая. И мне не хочется нянчиться с детьми и прислуживать мужу. Я хочу успеть насладиться жизнью, заниматься саморазвитием и построить карьеру. Я поеду в город и стану чайлдфри. Но обещаю, что буду приезжать к тебе каждую неделю!
Мастер Ван уже был готов высказаться своим детям, но внезапно в его голове пронеслось: «А стоит ли запрещать им что-нибудь, учить жить и решать за них? Пусть делают, как хотят, главное – чтобы они были счастливы. Я же не дикарь, а толерантный современный человек».
— Ладно, дети мои, — устало произнес он, — живите, как хотите…
Прошло около десяти лет. Дети жили, как хотели. Старший сын Вана после многочисленных болезней yмeр от CПИДa. Второй практически жил в свинарнике, философствуя о том, что наш мир – это свалка грязи, мусора и нечистот. Дочь стала богатой и успешной. Но ее молодой любовник, скопировав ее подпись, оставил девушку без гроша в кармане. Тогда она вернулась к папе и под мантру «Все свoлoчи, все подонки» взялась за книги по самосовершенствованию.
Мистер Ван с ужасом думал: «Что я буду делать, когда стану совсем старым? У меня нет ни одного внука или внучки!».
С такими мыслями он пришел к соседу. Тот сидел в беседке с чашкой ароматного чая.
— Как дела, сосед? – спросил Ван. – Все хорошо? Как дети?
— Да вот старший недавно начал расшифровывать эпитафии на старинных надгробиях. Он так увлекся этим! К тому же это приносит ему хорошие деньги. И еще женился на дочке судьи — смотрю на них и не могу нарадоваться! Средний пошел служить в императорскую конницу, возглавил «длинную сотню». Ну а красавица-дочь родила мне уже пятого внука…
— Поразительно! – с восторгом сказал Ван. – Но разве лет 10 назад твои дети не желали странных вещей? В молодости же все горячие и глупые…
Сосед Чжан с согласием закивал.
— Как же тогда ты научил их жить? В чем твой секрет воспитания?
— Я просто сказал им, что если они не прекратят валять дурака, я прибью их лопатой…
После этого учение о свободе личности в Поднебесной стало забываться – вместо него расцвело учение «Просветляющей Лопаты». И да прибудет со всеми Нирвана!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:11
Чудово!
Я би написав би казку про рожевоокулярників і електричку Київ-Ніжин)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:21
Мне было бы очень интересно узнать, как оптимально выбирать недвигу под аренду?
У меня пока она образовывалась за счет улучшения собственного жилья. Себе покупалось получше, старое уходило в аренду. Но в следующем году хочу заняться переформатированием арендной.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не претендую на знание всеобщей истины.
Давайте поставим себя на место арендатора в эконом сегменте. Что ему нужно?
1 Жить возле работы или прямой транспорт до работы. Не обязательно метро. Хорошая транспортная развязка в места, где есть работа.
2 Жить возле родителей, которые будут нянчить ребенка, или друзьями, с которыми можно попить пиво. Большой спальник.
3 Чистота, а не бабушатник. Должно быть чисто, пусть и недорого.
Также инвестору следует избегать депрессивных мест, где сдают в аренду от безысходности лишнюю недвигу по чем дают.
В игноре всего одна обезьяна.
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