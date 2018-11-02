Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:05

— Папа, — заливаясь краской, сказал ему старший сын. — Я долго не знал, как сказать тебе это, но мне мужчины нравятся больше, чем женщины. Я люблю Сунь Ахуя. Конечно, ты хочешь, чтобы твой первенец продолжил твой род и стал наследником твоего учения, но… прости, мне это не нужно… Я просто хочу прожить свою жизнь с Сунь.

— Отец, — смущаясь, обратился к Мастеру его средний сын. – Я должен признаться тебе, что я пацифист, мне противно оружие, мясо и страдания. Ты пытался воспитать меня воином, победителем и защитником, которого бы знали во всей Поднебесной, но мне это не нужно… Давай заберем в дом нашего поросенка, я буду играть с ним, пошью ему одежку и стану вегетарианцем!



— Папочка! – сказала единственная дочь Мастера Вана. – Я молодая, умная и красивая. И мне не хочется нянчиться с детьми и прислуживать мужу. Я хочу успеть насладиться жизнью, заниматься саморазвитием и построить карьеру. Я поеду в город и стану чайлдфри. Но обещаю, что буду приезжать к тебе каждую неделю!



Мастер Ван уже был готов высказаться своим детям, но внезапно в его голове пронеслось: «А стоит ли запрещать им что-нибудь, учить жить и решать за них? Пусть делают, как хотят, главное – чтобы они были счастливы. Я же не дикарь, а толерантный современный человек».



— Ладно, дети мои, — устало произнес он, — живите, как хотите…



Прошло около десяти лет. Дети жили, как хотели. Старший сын Вана после многочисленных болезней yмeр от CПИДa. Второй практически жил в свинарнике, философствуя о том, что наш мир – это свалка грязи, мусора и нечистот. Дочь стала богатой и успешной. Но ее молодой любовник, скопировав ее подпись, оставил девушку без гроша в кармане. Тогда она вернулась к папе и под мантру «Все свoлoчи, все подонки» взялась за книги по самосовершенствованию.



Мистер Ван с ужасом думал: «Что я буду делать, когда стану совсем старым? У меня нет ни одного внука или внучки!».



С такими мыслями он пришел к соседу. Тот сидел в беседке с чашкой ароматного чая.



— Как дела, сосед? – спросил Ван. – Все хорошо? Как дети?



— Да вот старший недавно начал расшифровывать эпитафии на старинных надгробиях. Он так увлекся этим! К тому же это приносит ему хорошие деньги. И еще женился на дочке судьи — смотрю на них и не могу нарадоваться! Средний пошел служить в императорскую конницу, возглавил «длинную сотню». Ну а красавица-дочь родила мне уже пятого внука…



— Поразительно! – с восторгом сказал Ван. – Но разве лет 10 назад твои дети не желали странных вещей? В молодости же все горячие и глупые…



Сосед Чжан с согласием закивал.



— Как же тогда ты научил их жить? В чем твой секрет воспитания?



— Я просто сказал им, что если они не прекратят валять дурака, я прибью их лопатой…



После этого учение о свободе личности в Поднебесной стало забываться – вместо него расцвело учение «Просветляющей Лопаты». И да прибудет со всеми Нирвана!