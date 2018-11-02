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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2574257525762577>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сорі, не втримався. Кожен в цій картинці побачить своє: рух вверх, рух вниз, надію, розпач, виграш, програш, шоу, толпу зівак, сильного спортсмена/невдаху і тільки власник атракціону бачить реальну картину - зараз отримає на розводі лошків чергові 50 грн.

Так і кржн:-)

Зображення


Що. Прошу повернути вертикально. сам як не старався Не зміг:-(
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:37

  airmax78 написав:Мне так не подходит, но если его устраивает, то и отлично.

С вашим "юмором", только цоколь, только хардкор :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:44

  Первый написав:Сорі, не втримався. Кожен в цій картинці побачить своє: рух вверх, рух вниз, надію, розпач, виграш, програш, шоу, толпу зівак, сильного спортсмена/невдаху і тільки власник атракціону бачить реальну картину - зараз отримає на розводі лошків чергові 50 грн.

Так і кржн:-)

Зображення


Що. Прошу повернути вертикально. сам як не старався Не зміг:-(

Застройшики (владельцы аттракциона) берут реванш за 2015-2016й. Сан-Франциско от Саги. Нивки, берег Брест-Литовского, Овер 30к за метр однушки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:50

airmax78
Давай 10% по 19500 грн за квадрат і тримай відтермінування. Ок і щасливий спортсмен весело штурмує драбину. На третій сходинці йому - а тепер по 30кгрн за квадрат. ...

І чергові 50 грн в кишені власника атракціону...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:52

  Elensk написав:1. Локация.
- Стараюсь выбирать прицентральную, т.к. всегда рассматриваю вариант ухода в аренду в случае проседания рынка, чтобы не фиксить убытки. В самый центр не лезу, не мой сегмент и другие суммы инвестиций.
- Точечная застройка. Меньше конкурентов при перепродаже или в аренде.
- Популярная в народе :). транспорт, магазины, школы
2. Анализирую уровень цен на вторичку в ближайшем окружении. Цена у застройщика должна быть ниже цены за м2 самой убитой вторички хотя бы на 5-10%
3. Планировки.
- Однушки не больше 45 м2 (а лучше меньше) или с возможностью перепланировки в двушку.
- максимально правильная с окнами во всех помещениях и прямыми углами, без коридоров по 10-15 м2.
4. Наличие "особенных стояков". Одно или больше условий из перечисленных:
- удачная планировка, которой нет в других стояках.
- сторона света
- видовая.
5. Условия рассрочки. Минимальный взнос с минимально возможным удорожанием.

Я высиживаю такие варианты. Т.е. не вкладываюсь из котлована в котлован, а могу сидеть на деньгах или в аренде, если подходящего котлована пока нет.

Не читаю форум регулярно, но увидел, что тут сильно обсуждали этот пост, и решил написать. Все правильно, как азбука. Мое последнее вложение почти полностью соответствует этим критериям, разве что 200 метров до метро и 20 минут до Крещатика вместо прицентральньного района.
Но два замечания.
Это касается инвестиций под перепродажу. Под аренду акценты будут другими.
Второе то, что это просто и линейно, а в жизни бывают и нелинейные ситуации. Например, купить в первом доме комплекса, пока масса еще не раскачалась, первый этаж под нежилое, которое для себя никому не нужно. Таких обходных путей много для тех, кто в теме, думает, отслеживает. Такие варианты для профи, которые их мониторят, дадут лучшую прибыль. То, что написала Elensk, все правильно, но слишком просто - слишком много за ними охотников. Тут нужно не зевать (сидеть с налом, слитым на локальном пике) в новогоднюю ночь, как я, понимая внутренние процессы застройщика, и предполагать, когда он будет выкидывать хорошие предложения, чтобы в нужный момент выхватить что-то стоящее. Уже на следующее утро мне звонили и интересовались, буду ли я выкупать, а то тут уже очередь на мою бронь. Кстати, личный фактор и знакомства в ОП тоже имеет значение.

Что я могу дополнить, к цитируемому посту. Покупать то, что лично тебе нравится. Если понравилось тебе, значит понравится и другому человеку - покупателю или арендатору. Лучше жить своим мнением, а не пытаться создать синтетическую модель.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:59

  Любопытный написав:
Согласен, выбираю меньшее из зол. К сожалению я не имею такую активную позицию, что бы открыто выступать против власти. Но на эти выборы пойду и проголосую за Пороха. Не хочу при власти Юлю, прям всем сердцем не хочу.


Люди, которые в "теме" последнего размещения евробондов (10% :shock: ), как то сильно палятся 8) Ну и как по традиции - папередники! ДЖУЛЯaaa!!! В АТО ешё не одтыхали - как спавжний патриот? НЕТ?! У меня "туроператор" есть. Обращайтесь если шо...
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

— Папа, — заливаясь краской, сказал ему старший сын. — Я долго не знал, как сказать тебе это, но мне мужчины нравятся больше, чем женщины. Я люблю Сунь Ахуя. Конечно, ты хочешь, чтобы твой первенец продолжил твой род и стал наследником твоего учения, но… прости, мне это не нужно… Я просто хочу прожить свою жизнь с Сунь.
— Отец, — смущаясь, обратился к Мастеру его средний сын. – Я должен признаться тебе, что я пацифист, мне противно оружие, мясо и страдания. Ты пытался воспитать меня воином, победителем и защитником, которого бы знали во всей Поднебесной, но мне это не нужно… Давай заберем в дом нашего поросенка, я буду играть с ним, пошью ему одежку и стану вегетарианцем!

— Папочка! – сказала единственная дочь Мастера Вана. – Я молодая, умная и красивая. И мне не хочется нянчиться с детьми и прислуживать мужу. Я хочу успеть насладиться жизнью, заниматься саморазвитием и построить карьеру. Я поеду в город и стану чайлдфри. Но обещаю, что буду приезжать к тебе каждую неделю!

Мастер Ван уже был готов высказаться своим детям, но внезапно в его голове пронеслось: «А стоит ли запрещать им что-нибудь, учить жить и решать за них? Пусть делают, как хотят, главное – чтобы они были счастливы. Я же не дикарь, а толерантный современный человек».

— Ладно, дети мои, — устало произнес он, — живите, как хотите…

Прошло около десяти лет. Дети жили, как хотели. Старший сын Вана после многочисленных болезней yмeр от CПИДa. Второй практически жил в свинарнике, философствуя о том, что наш мир – это свалка грязи, мусора и нечистот. Дочь стала богатой и успешной. Но ее молодой любовник, скопировав ее подпись, оставил девушку без гроша в кармане. Тогда она вернулась к папе и под мантру «Все свoлoчи, все подонки» взялась за книги по самосовершенствованию.

Мистер Ван с ужасом думал: «Что я буду делать, когда стану совсем старым? У меня нет ни одного внука или внучки!».

С такими мыслями он пришел к соседу. Тот сидел в беседке с чашкой ароматного чая.

— Как дела, сосед? – спросил Ван. – Все хорошо? Как дети?

— Да вот старший недавно начал расшифровывать эпитафии на старинных надгробиях. Он так увлекся этим! К тому же это приносит ему хорошие деньги. И еще женился на дочке судьи — смотрю на них и не могу нарадоваться! Средний пошел служить в императорскую конницу, возглавил «длинную сотню». Ну а красавица-дочь родила мне уже пятого внука…

— Поразительно! – с восторгом сказал Ван. – Но разве лет 10 назад твои дети не желали странных вещей? В молодости же все горячие и глупые…

Сосед Чжан с согласием закивал.

— Как же тогда ты научил их жить? В чем твой секрет воспитания?

— Я просто сказал им, что если они не прекратят валять дурака, я прибью их лопатой…

После этого учение о свободе личности в Поднебесной стало забываться – вместо него расцвело учение «Просветляющей Лопаты». И да прибудет со всеми Нирвана!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:11

  Оранжевый-хит сезона написав:— Папа, — заливаясь краской, сказал ему старший сын. — Я долго не знал, как сказать тебе это, но мне мужчины нравятся больше, чем женщины. Я люблю Сунь Ахуя. Конечно, ты хочешь, чтобы твой первенец продолжил твой род и стал наследником твоего учения, но… прости, мне это не нужно… Я просто хочу прожить свою жизнь с Сунь.
— Отец, — смущаясь, обратился к Мастеру его средний сын. – Я должен признаться тебе, что я пацифист, мне противно оружие, мясо и страдания. Ты пытался воспитать меня воином, победителем и защитником, которого бы знали во всей Поднебесной, но мне это не нужно… Давай заберем в дом нашего поросенка, я буду играть с ним, пошью ему одежку и стану вегетарианцем!

— Папочка! – сказала единственная дочь Мастера Вана. – Я молодая, умная и красивая. И мне не хочется нянчиться с детьми и прислуживать мужу. Я хочу успеть насладиться жизнью, заниматься саморазвитием и построить карьеру. Я поеду в город и стану чайлдфри. Но обещаю, что буду приезжать к тебе каждую неделю!

Мастер Ван уже был готов высказаться своим детям, но внезапно в его голове пронеслось: «А стоит ли запрещать им что-нибудь, учить жить и решать за них? Пусть делают, как хотят, главное – чтобы они были счастливы. Я же не дикарь, а толерантный современный человек».

— Ладно, дети мои, — устало произнес он, — живите, как хотите…

Прошло около десяти лет. Дети жили, как хотели. Старший сын Вана после многочисленных болезней yмeр от CПИДa. Второй практически жил в свинарнике, философствуя о том, что наш мир – это свалка грязи, мусора и нечистот. Дочь стала богатой и успешной. Но ее молодой любовник, скопировав ее подпись, оставил девушку без гроша в кармане. Тогда она вернулась к папе и под мантру «Все свoлoчи, все подонки» взялась за книги по самосовершенствованию.

Мистер Ван с ужасом думал: «Что я буду делать, когда стану совсем старым? У меня нет ни одного внука или внучки!».

С такими мыслями он пришел к соседу. Тот сидел в беседке с чашкой ароматного чая.

— Как дела, сосед? – спросил Ван. – Все хорошо? Как дети?

— Да вот старший недавно начал расшифровывать эпитафии на старинных надгробиях. Он так увлекся этим! К тому же это приносит ему хорошие деньги. И еще женился на дочке судьи — смотрю на них и не могу нарадоваться! Средний пошел служить в императорскую конницу, возглавил «длинную сотню». Ну а красавица-дочь родила мне уже пятого внука…

— Поразительно! – с восторгом сказал Ван. – Но разве лет 10 назад твои дети не желали странных вещей? В молодости же все горячие и глупые…

Сосед Чжан с согласием закивал.

— Как же тогда ты научил их жить? В чем твой секрет воспитания?

— Я просто сказал им, что если они не прекратят валять дурака, я прибью их лопатой…

После этого учение о свободе личности в Поднебесной стало забываться – вместо него расцвело учение «Просветляющей Лопаты». И да прибудет со всеми Нирвана!

Чудово!

Я би написав би казку про рожевоокулярників і електричку Київ-Ніжин)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:21

  Vlad442 написав:Это касается инвестиций под перепродажу. Под аренду акценты будут другими.


Мне было бы очень интересно узнать, как оптимально выбирать недвигу под аренду?
У меня пока она образовывалась за счет улучшения собственного жилья. Себе покупалось получше, старое уходило в аренду. Но в следующем году хочу заняться переформатированием арендной.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Мне было бы очень интересно узнать, как оптимально выбирать недвигу под аренду?

Я не претендую на знание всеобщей истины.
Давайте поставим себя на место арендатора в эконом сегменте. Что ему нужно?
1 Жить возле работы или прямой транспорт до работы. Не обязательно метро. Хорошая транспортная развязка в места, где есть работа.
2 Жить возле родителей, которые будут нянчить ребенка, или друзьями, с которыми можно попить пиво. Большой спальник.
3 Чистота, а не бабушатник. Должно быть чисто, пусть и недорого.
Также инвестору следует избегать депрессивных мест, где сдают в аренду от безысходности лишнюю недвигу по чем дают.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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