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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:47
Elensk написав:
У меня пока она образовывалась за счет улучшения собственного жилья. Себе покупалось получше, старое уходило в аренду.
Это не самый плохой вариант, потому что вы сдавали то, что в свое время покупали и делали для себя.
Покупать то, что лично тебе нравится. Если понравилось тебе, значит понравится и другому человеку - покупателю или арендатору. Лучше жить своим мнением, а не пытаться создать синтетическую модель.
Я против подхода не считать арендаторов за людей и пытаться кормить их самым дешевым непотрибом. Чтобы что-то дорого продать, нужно иметь достойную вещь.
В игноре всего одна обезьяна.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:00
airmax78 написав: moldashavanin написав:
Меня мучает один вопрос - Можно делать утепление в кирпичных и панельных домах ?
Только всего дома целиком. Желательно с крышей и подвалом.
в новостройках внешние стены не несущие , делай что хочешь .
В старом кирпиче и хрущах внешние стены выполняют какую функцию ?
кто-то из советских проектировщиков думал ? - через 30-50 лет эти хрущи будут дырявить ради утепления
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:01
Vlad442 написав:
Это не самый плохой вариант, потому что вы сдавали то, что в свое время покупали и делали для себя.
Это советская вторичка. Да, в неплохих спальных районах, с неплохим (но уже подуставшим) ремонтом.
По моим ощущениям сегментация рынка будет нарастать. И в случае переизбытка предложения на рынке (отток населения) платежеспособный спрос будет перераспределяться в лучшие районы. Плюс у нас в спальниках строят ооочень много, конкуренция за арендатора уже идет, а будет больше. НО у нас нет метро, поэтому есть прицентральные районы, которые всегда будут выигрывать с точки зрения транспортной доступности, т.к. дороги в спальники уже стоят в сплошных пробках. Вот туда я и хочу успеть выскочить.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:02
moldashavanin написав: airmax78 написав: moldashavanin написав:
Меня мучает один вопрос - Можно делать утепление в кирпичных и панельных домах ?
Только всего дома целиком. Желательно с крышей и подвалом.
в новостройках внешние стены не несущие , делай что хочешь .
В старом кирпиче и хрущах внешние стены выполняют какую функцию ?
кто-то из советских проектировщиков думал ? - через 30-50 лет эти хрущи будут дырявить ради утепления
Утеплять дом целиком - лучшее решение в ремонте бабушатников в 2018м году.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:05
Vlad442 написав:
Давайте поставим себя на место арендатора в эконом сегменте. Что ему нужно?
1 Жить возле работы или прямой транспорт до работы. Не обязательно метро. Хорошая транспортная развязка в места, где есть работа.
2 Жить возле родителей, которые будут нянчить ребенка, или друзьями, с которыми можно попить пиво. Большой спальник.
3 Чистота, а не бабушатник. Должно быть чисто, пусть и недорого.
Также инвестору следует избегать депрессивных мест, где сдают в аренду от безысходности лишнюю недвигу по чем дают.
Спасибо. У нас чуть другая специфика. Спальники будут проседать и сильно.
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Elensk
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:13
Elensk написав:
Спасибо. У нас чуть другая специфика. Спальники будут проседать и сильно.
Имейте в виду, что есть стереотипы о хороших местах. Они не всегда могут совпадать с действительностью. Следовать за стереотипами, а не думать своим умом, это терять деньги. Я наступал на эти грабли. Я покупал возле метро, потому что возле метро легко сдать. Товарищ покупал в своем районе, который ему нравится, в 4-х остановках от метро, но на хорошей транспортной развязке, на 20-30% дешевле. Вкладывался в ремонт чуть больше. Как вы думаете, что дороже сдается?
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:13
Думаю над покупкой между вторичкой и почти готовой коробкой. Пересмотрел кучу вторички, один шлак или оверпрайс в новых домах с ужасным ремонтом. Сколько выйдет ремонт 45 квадратов без техники и мебели, стены потолок пол и полностью ванная.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:15
airmax78 написав:
Утеплять дом целиком - лучшее решение в ремонте бабушатников в 2018м году.
Решение отличное, но реализовать его очень сложно, практически нереально. В бабушатниках нет на это денег.
Много лет назад в панельной чешке во время сильного шторма и практически горизонтального дождя, мне пробило швы и вода лилась потоками по всем внешним стенам. И это была достаточно свежая чешка, 90-го года выпуска. Пришлось самой загерметизировать швы и заодно сделать утепление. Больше 10 лет прошло и я ни разу не пожалела о своем решение. Квартира до сих пор сухая и теплая зимой и прохладная летом. Я предлагала кооперативу взять льготный кредит и утеплить весь дом. Полдома на субсидиях, денег у кооператива и жильцов нет. Счетчик тепла с автоматикой поставили и то хлеб.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:20
Vlad442 написав: Elensk написав:
Спасибо. У нас чуть другая специфика. Спальники будут проседать и сильно.
Имейте в виду, что есть стереотипы о хороших местах. Они не всегда могут совпадать с действительностью. Следовать за стереотипами, а не думать своим умом, это терять деньги. Я наступал на эти грабли. Я покупал возле метро, потому что возле метро легко сдать. Товарищ покупал в своем районе, который ему нравится, в 4-х остановках от метро, но на хорошей транспортной развязке, на 20-30% дешевле. Вкладывался в ремонт чуть больше. Как вы думаете, что дороже сдается?
Вот и я об этом. У вас по аренде больше конкуренция возле метро, а у нас в спальниках. Да, есть в спальниках очень хорошие микрорайоны (у меня ребенок в таком сейчас живет), но там нет новых домов. Поэтому аренда во вторичке там может быть выше чем новострое неподалеку. А я уже не хочу старую вторичку с бабушками, которым ничего не надо и дом ветшает.
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Elensk
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:28
Elensk написав:
Поэтому аренда во вторичке там может быть выше чем новострое неподалеку. А я уже не хочу старую вторичку с бабушками, которым ничего не надо и дом ветшает.
Очень часто арендодатель (человек с деньгами) мыслит исходя из своих стереотипов и не может понять арендатора (человека без денег).
Трибека пытался переступить через этот порог и войти в эконом, но это у него сопровождалось тотальным неуважением к будущим арендаторам.
Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в хорошем спальнике будет давать лучший процент, чем новострой, который через 20 лет все будут тоже считать отстойной вторичкой с пенсионерами, то нужно вкладываться в лучший для жизни вариант, а на зашориваться "новострй, чистые мопы, ресепшен".
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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