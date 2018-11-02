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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2574257525762577

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:У меня пока она образовывалась за счет улучшения собственного жилья. Себе покупалось получше, старое уходило в аренду.

Это не самый плохой вариант, потому что вы сдавали то, что в свое время покупали и делали для себя.
Покупать то, что лично тебе нравится. Если понравилось тебе, значит понравится и другому человеку - покупателю или арендатору. Лучше жить своим мнением, а не пытаться создать синтетическую модель.

Я против подхода не считать арендаторов за людей и пытаться кормить их самым дешевым непотрибом. Чтобы что-то дорого продать, нужно иметь достойную вещь.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:00

  airmax78 написав:
  moldashavanin написав:Меня мучает один вопрос - Можно делать утепление в кирпичных и панельных домах ?

Только всего дома целиком. Желательно с крышей и подвалом.


в новостройках внешние стены не несущие , делай что хочешь .
В старом кирпиче и хрущах внешние стены выполняют какую функцию ?
кто-то из советских проектировщиков думал ? - через 30-50 лет эти хрущи будут дырявить ради утепления
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:01

  Vlad442 написав:Это не самый плохой вариант, потому что вы сдавали то, что в свое время покупали и делали для себя.


Это советская вторичка. Да, в неплохих спальных районах, с неплохим (но уже подуставшим) ремонтом.
По моим ощущениям сегментация рынка будет нарастать. И в случае переизбытка предложения на рынке (отток населения) платежеспособный спрос будет перераспределяться в лучшие районы. Плюс у нас в спальниках строят ооочень много, конкуренция за арендатора уже идет, а будет больше. НО у нас нет метро, поэтому есть прицентральные районы, которые всегда будут выигрывать с точки зрения транспортной доступности, т.к. дороги в спальники уже стоят в сплошных пробках. Вот туда я и хочу успеть выскочить.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:02

  moldashavanin написав:
  airmax78 написав:
  moldashavanin написав:Меня мучает один вопрос - Можно делать утепление в кирпичных и панельных домах ?

Только всего дома целиком. Желательно с крышей и подвалом.


в новостройках внешние стены не несущие , делай что хочешь .
В старом кирпиче и хрущах внешние стены выполняют какую функцию ?
кто-то из советских проектировщиков думал ? - через 30-50 лет эти хрущи будут дырявить ради утепления

Утеплять дом целиком - лучшее решение в ремонте бабушатников в 2018м году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:05

  Vlad442 написав:Давайте поставим себя на место арендатора в эконом сегменте. Что ему нужно?
1 Жить возле работы или прямой транспорт до работы. Не обязательно метро. Хорошая транспортная развязка в места, где есть работа.
2 Жить возле родителей, которые будут нянчить ребенка, или друзьями, с которыми можно попить пиво. Большой спальник.
3 Чистота, а не бабушатник. Должно быть чисто, пусть и недорого.
Также инвестору следует избегать депрессивных мест, где сдают в аренду от безысходности лишнюю недвигу по чем дают.


Спасибо. У нас чуть другая специфика. Спальники будут проседать и сильно.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Спасибо. У нас чуть другая специфика. Спальники будут проседать и сильно.

Имейте в виду, что есть стереотипы о хороших местах. Они не всегда могут совпадать с действительностью. Следовать за стереотипами, а не думать своим умом, это терять деньги. Я наступал на эти грабли. Я покупал возле метро, потому что возле метро легко сдать. Товарищ покупал в своем районе, который ему нравится, в 4-х остановках от метро, но на хорошей транспортной развязке, на 20-30% дешевле. Вкладывался в ремонт чуть больше. Как вы думаете, что дороже сдается?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:13

Думаю над покупкой между вторичкой и почти готовой коробкой. Пересмотрел кучу вторички, один шлак или оверпрайс в новых домах с ужасным ремонтом. Сколько выйдет ремонт 45 квадратов без техники и мебели, стены потолок пол и полностью ванная.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:15

  airmax78 написав:Утеплять дом целиком - лучшее решение в ремонте бабушатников в 2018м году.


Решение отличное, но реализовать его очень сложно, практически нереально. В бабушатниках нет на это денег.
Много лет назад в панельной чешке во время сильного шторма и практически горизонтального дождя, мне пробило швы и вода лилась потоками по всем внешним стенам. И это была достаточно свежая чешка, 90-го года выпуска. Пришлось самой загерметизировать швы и заодно сделать утепление. Больше 10 лет прошло и я ни разу не пожалела о своем решение. Квартира до сих пор сухая и теплая зимой и прохладная летом. Я предлагала кооперативу взять льготный кредит и утеплить весь дом. Полдома на субсидиях, денег у кооператива и жильцов нет. Счетчик тепла с автоматикой поставили и то хлеб.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:20

  Vlad442 написав:
  Elensk написав:Спасибо. У нас чуть другая специфика. Спальники будут проседать и сильно.

Имейте в виду, что есть стереотипы о хороших местах. Они не всегда могут совпадать с действительностью. Следовать за стереотипами, а не думать своим умом, это терять деньги. Я наступал на эти грабли. Я покупал возле метро, потому что возле метро легко сдать. Товарищ покупал в своем районе, который ему нравится, в 4-х остановках от метро, но на хорошей транспортной развязке, на 20-30% дешевле. Вкладывался в ремонт чуть больше. Как вы думаете, что дороже сдается?

Вот и я об этом. У вас по аренде больше конкуренция возле метро, а у нас в спальниках. Да, есть в спальниках очень хорошие микрорайоны (у меня ребенок в таком сейчас живет), но там нет новых домов. Поэтому аренда во вторичке там может быть выше чем новострое неподалеку. А я уже не хочу старую вторичку с бабушками, которым ничего не надо и дом ветшает.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Поэтому аренда во вторичке там может быть выше чем новострое неподалеку. А я уже не хочу старую вторичку с бабушками, которым ничего не надо и дом ветшает.

Очень часто арендодатель (человек с деньгами) мыслит исходя из своих стереотипов и не может понять арендатора (человека без денег).
Трибека пытался переступить через этот порог и войти в эконом, но это у него сопровождалось тотальным неуважением к будущим арендаторам.

Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в хорошем спальнике будет давать лучший процент, чем новострой, который через 20 лет все будут тоже считать отстойной вторичкой с пенсионерами, то нужно вкладываться в лучший для жизни вариант, а на зашориваться "новострй, чистые мопы, ресепшен".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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