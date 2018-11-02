Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:55

Vlad442 написав: Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в хорошем спальнике будет давать лучший процент, чем новострой, который через 20 лет все будут тоже считать отстойной вторичкой с пенсионерами, то нужно вкладываться в лучший для жизни вариант, а на зашориваться "новострй, чистые мопы, ресепшен". Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в хорошем спальнике будет давать лучший процент, чем новострой, который через 20 лет все будут тоже считать отстойной вторичкой с пенсионерами, то нужно вкладываться в лучший для жизни вариант, а на зашориваться "новострй, чистые мопы, ресепшен".

В 2001 я взяла свою первую квартиру в доме, которому было 10 лет. И это был приличный кооперативный дом, и его еще как то обслуживали и поддерживали. И я вижу как сейчас он потихоньку ветшает, народ с деньгами выезжает в новые дома, остаются бабушки и арендаторы. Всем на все плевать.Сейчас я живу в доме, которому чуть больше 10 лет. И тут совершенно другой контингент, который может скинуться на ландшафтный дизайн двора с капельным поливом, потому что хочет чтобы было красиво. В котором лифты ремонтируются в течении двух часов. В котором ежегодно в бюджете ОСМД предусматриваются проекты по развитию и улучшению. В большинстве своем, у жильцов уже другой менталитет (хотя кондеры вешают кто во что горазд, и балконы стеклят на свой вкус), они себя осознают хозяевами дома и не ждут дядю, который им должен и все сделает, бесплатно. Поэтому в этом доме цены на квартиры практически не просели во время кризиса и уже полностью восстановились, и квартиры в продаже появляются очень редко и ненадолго. Хотя модных МОПов в нем нет