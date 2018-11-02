в новостройках внешние стены не несущие , делай что хочешь .
В старом кирпиче и хрущах внешние стены выполняют какую функцию ?
кто-то из советских проектировщиков думал ? - через 30-50 лет эти хрущи будут дырявить ради утепления
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:00
в новостройках внешние стены не несущие , делай что хочешь .
В старом кирпиче и хрущах внешние стены выполняют какую функцию ?
кто-то из советских проектировщиков думал ? - через 30-50 лет эти хрущи будут дырявить ради утепления
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:01
Это советская вторичка. Да, в неплохих спальных районах, с неплохим (но уже подуставшим) ремонтом.
По моим ощущениям сегментация рынка будет нарастать. И в случае переизбытка предложения на рынке (отток населения) платежеспособный спрос будет перераспределяться в лучшие районы. Плюс у нас в спальниках строят ооочень много, конкуренция за арендатора уже идет, а будет больше. НО у нас нет метро, поэтому есть прицентральные районы, которые всегда будут выигрывать с точки зрения транспортной доступности, т.к. дороги в спальники уже стоят в сплошных пробках. Вот туда я и хочу успеть выскочить.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:02
Утеплять дом целиком - лучшее решение в ремонте бабушатников в 2018м году.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:05
Спасибо. У нас чуть другая специфика. Спальники будут проседать и сильно.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Имейте в виду, что есть стереотипы о хороших местах. Они не всегда могут совпадать с действительностью. Следовать за стереотипами, а не думать своим умом, это терять деньги. Я наступал на эти грабли. Я покупал возле метро, потому что возле метро легко сдать. Товарищ покупал в своем районе, который ему нравится, в 4-х остановках от метро, но на хорошей транспортной развязке, на 20-30% дешевле. Вкладывался в ремонт чуть больше. Как вы думаете, что дороже сдается?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:13
Думаю над покупкой между вторичкой и почти готовой коробкой. Пересмотрел кучу вторички, один шлак или оверпрайс в новых домах с ужасным ремонтом. Сколько выйдет ремонт 45 квадратов без техники и мебели, стены потолок пол и полностью ванная.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:15
Решение отличное, но реализовать его очень сложно, практически нереально. В бабушатниках нет на это денег.
Много лет назад в панельной чешке во время сильного шторма и практически горизонтального дождя, мне пробило швы и вода лилась потоками по всем внешним стенам. И это была достаточно свежая чешка, 90-го года выпуска. Пришлось самой загерметизировать швы и заодно сделать утепление. Больше 10 лет прошло и я ни разу не пожалела о своем решение. Квартира до сих пор сухая и теплая зимой и прохладная летом. Я предлагала кооперативу взять льготный кредит и утеплить весь дом. Полдома на субсидиях, денег у кооператива и жильцов нет. Счетчик тепла с автоматикой поставили и то хлеб.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:20
Вот и я об этом. У вас по аренде больше конкуренция возле метро, а у нас в спальниках. Да, есть в спальниках очень хорошие микрорайоны (у меня ребенок в таком сейчас живет), но там нет новых домов. Поэтому аренда во вторичке там может быть выше чем новострое неподалеку. А я уже не хочу старую вторичку с бабушками, которым ничего не надо и дом ветшает.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Очень часто арендодатель (человек с деньгами) мыслит исходя из своих стереотипов и не может понять арендатора (человека без денег).
Трибека пытался переступить через этот порог и войти в эконом, но это у него сопровождалось тотальным неуважением к будущим арендаторам.
Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в хорошем спальнике будет давать лучший процент, чем новострой, который через 20 лет все будут тоже считать отстойной вторичкой с пенсионерами, то нужно вкладываться в лучший для жизни вариант, а на зашориваться "новострй, чистые мопы, ресепшен".
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:55
В 2001 я взяла свою первую квартиру в доме, которому было 10 лет. И это был приличный кооперативный дом, и его еще как то обслуживали и поддерживали. И я вижу как сейчас он потихоньку ветшает, народ с деньгами выезжает в новые дома, остаются бабушки и арендаторы. Всем на все плевать.
Сейчас я живу в доме, которому чуть больше 10 лет. И тут совершенно другой контингент, который может скинуться на ландшафтный дизайн двора с капельным поливом, потому что хочет чтобы было красиво. В котором лифты ремонтируются в течении двух часов. В котором ежегодно в бюджете ОСМД предусматриваются проекты по развитию и улучшению. В большинстве своем, у жильцов уже другой менталитет (хотя кондеры вешают кто во что горазд, и балконы стеклят на свой вкус), они себя осознают хозяевами дома и не ждут дядю, который им должен и все сделает, бесплатно. Поэтому в этом доме цены на квартиры практически не просели во время кризиса и уже полностью восстановились, и квартиры в продаже появляются очень редко и ненадолго. Хотя модных МОПов в нем нет
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