Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:01

UA написав: Новострой, в первые года два после сдачи, слабо пригоден для жизни. И проблема не только в строителях с перфораторами и свалками мусора в МОПах.

Владельцы квартир в новостроях, часто имеют очень разные понятие о норме т.к. приехали разных регионов.

Львовская манера "заходить издалека" совершенно расходится с донецким способом общения, где вместе здравствуйте нужно сказать "Твою мать" дать в глаз и лишь потом есть смысл озвучить просьбу быть потише или не выставлять вонючий пакет с мусором в общий коридор.

У старой вторички, плюсом является устоявшийся порядок т.к. большинство жильцов хоть во втором поколении, но киевляне.

Есть масса старых домов (кооперативные например) с очень приличными МОПами и обновленными лифтами.

+

