Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Очень часто арендодатель (человек с деньгами) мыслит исходя из своих стереотипов и не может понять арендатора (человека без денег). Трибека пытался переступить через этот порог и войти в эконом, но это у него сопровождалось тотальным неуважением к будущим арендаторам.
У Трибека прослеживалось неуважение ко всему окружающему миру.
Vlad442 написав:Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в хорошем спальнике будет давать лучший процент, чем новострой, который через 20 лет все будут тоже считать отстойной вторичкой с пенсионерами, то нужно вкладываться в лучший для жизни вариант, а на зашориваться "новострй, чистые мопы, ресепшен".
Новострой, в первые года два после сдачи, слабо пригоден для жизни. И проблема не только в строителях с перфораторами и свалками мусора в МОПах. Владельцы квартир в новостроях, часто имеют очень разные понятие о норме т.к. приехали разных регионов. Львовская манера "заходить издалека" совершенно расходится с донецким способом общения, где вместе здравствуйте нужно сказать "Твою мать" дать в глаз и лишь потом есть смысл озвучить просьбу быть потише или не выставлять вонючий пакет с мусором в общий коридор. У старой вторички, плюсом является устоявшийся порядок т.к. большинство жильцов хоть во втором поколении, но киевляне. Есть масса старых домов (кооперативные например) с очень приличными МОПами и обновленными лифтами.
UA написав:Новострой, в первые года два после сдачи, слабо пригоден для жизни. И проблема не только в строителях с перфораторами и свалками мусора в МОПах. Владельцы квартир в новостроях, часто имеют очень разные понятие о норме т.к. приехали разных регионов. Львовская манера "заходить издалека" совершенно расходится с донецким способом общения, где вместе здравствуйте нужно сказать "Твою мать" дать в глаз и лишь потом есть смысл озвучить просьбу быть потише или не выставлять вонючий пакет с мусором в общий коридор. У старой вторички, плюсом является устоявшийся порядок т.к. большинство жильцов хоть во втором поколении, но киевляне. Есть масса старых домов (кооперативные например) с очень приличными МОПами и обновленными лифтами.
+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в хорошем спальнике будет давать лучший процент, чем новострой, который через 20 лет все будут тоже считать отстойной вторичкой с пенсионерами, то нужно вкладываться в лучший для жизни вариант, а на зашориваться "новострй, чистые мопы, ресепшен". ===== за 20 рокiв мало би окупитися...тре брати або лiквiдне, або мати стратегiю, а не як Макс, вестись на емо... ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.