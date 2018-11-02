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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2576257725782579>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1167
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
22%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
216
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1167
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:58

  Vlad442 написав:Очень часто арендодатель (человек с деньгами) мыслит исходя из своих стереотипов и не может понять арендатора (человека без денег).
Трибека пытался переступить через этот порог и войти в эконом, но это у него сопровождалось тотальным неуважением к будущим арендаторам.

У Трибека прослеживалось неуважение ко всему окружающему миру.
  Vlad442 написав:Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в хорошем спальнике будет давать лучший процент, чем новострой, который через 20 лет все будут тоже считать отстойной вторичкой с пенсионерами, то нужно вкладываться в лучший для жизни вариант, а на зашориваться "новострй, чистые мопы, ресепшен".

Новострой, в первые года два после сдачи, слабо пригоден для жизни. И проблема не только в строителях с перфораторами и свалками мусора в МОПах.
Владельцы квартир в новостроях, часто имеют очень разные понятие о норме т.к. приехали разных регионов.
Львовская манера "заходить издалека" совершенно расходится с донецким способом общения, где вместе здравствуйте нужно сказать "Твою мать" дать в глаз и лишь потом есть смысл озвучить просьбу быть потише или не выставлять вонючий пакет с мусором в общий коридор.
У старой вторички, плюсом является устоявшийся порядок т.к. большинство жильцов хоть во втором поколении, но киевляне.
Есть масса старых домов (кооперативные например) с очень приличными МОПами и обновленными лифтами.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:А я уже не хочу старую вторичку с бабушками
-сказала бабушка :D
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Новострой, в первые года два после сдачи, слабо пригоден для жизни. И проблема не только в строителях с перфораторами и свалками мусора в МОПах.
Владельцы квартир в новостроях, часто имеют очень разные понятие о норме т.к. приехали разных регионов.
Львовская манера "заходить издалека" совершенно расходится с донецким способом общения, где вместе здравствуйте нужно сказать "Твою мать" дать в глаз и лишь потом есть смысл озвучить просьбу быть потише или не выставлять вонючий пакет с мусором в общий коридор.
У старой вторички, плюсом является устоявшийся порядок т.к. большинство жильцов хоть во втором поколении, но киевляне.
Есть масса старых домов (кооперативные например) с очень приличными МОПами и обновленными лифтами.

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:05

  Serg-ik написав:
  Elensk написав:А я уже не хочу старую вторичку с бабушками
-сказала бабушка :D


:))))) Вообще-то да. НО! Я продвинутая бабушка, которая ненавидит совок до трясучки.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:26

Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в
хорошем спальнике будет давать лучший
процент, чем новострой, который через 20 лет
все будут тоже считать отстойной вторичкой с
пенсионерами, то нужно вкладываться в
лучший для жизни вариант, а на зашориваться
"новострй, чистые мопы, ресепшен".
=====
за 20 рокiв мало би окупитися...тре брати або лiквiдне, або мати стратегiю, а не як Макс, вестись на емо...
...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:34

шлачок и бабушатники
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:00

  Elensk написав:
  Serg-ik написав:
  Elensk написав:А я уже не хочу старую вторичку с бабушками
-сказала бабушка :D


:))))) Вообще-то да. НО! Я продвинутая бабушка, которая ненавидит совок до трясучки.


можно и в 40 быть бабулей огого
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прогулялся по голосеево.... это ужас... пустота... вся жизнь на ПОХе...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наступило время вечерних прогнозов... лет через 5 весь киев кроме ПОХа превратится в один сплошной "спальник"... без ночной жизни и как мне кажется без машин... после 9 вечера жизнь будет замирать как сейчас в Луцке или Чернигове... просто не будет того количества 25-35 летних...
теперь о машинах...Троя постареет и станет пенсионерской околицей... с каждым годом машин будет меньше... по идее востребованы будут только дачки под киевом...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 00:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Наступило время вечерних прогнозов... лет через 5 весь киев кроме ПОХа превратится в один сплошной "спальник"... без ночной жизни и как мне кажется без машин... после 9 вечера жизнь будет замирать как сейчас в Луцке или Чернигове... просто не будет того количества 25-35 летних...
теперь о машинах...Троя постареет и станет пенсионерской околицей... с каждым годом машин будет меньше... по идее востребованы будут только дачки под киевом...

Ага, участки под кладбища еще будут в цене.
airmax78
 
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