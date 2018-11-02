Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:26

Если хорошая вторичка с чистым ремонтом в

хорошем спальнике будет давать лучший

процент, чем новострой, который через 20 лет

все будут тоже считать отстойной вторичкой с

пенсионерами, то нужно вкладываться в

лучший для жизни вариант, а на зашориваться

"новострй, чистые мопы, ресепшен".

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за 20 рокiв мало би окупитися...тре брати або лiквiдне, або мати стратегiю, а не як Макс, вестись на емо...

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.