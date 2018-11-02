airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона написав:Наступило время вечерних прогнозов... лет через 5 весь киев кроме ПОХа превратится в один сплошной "спальник"... без ночной жизни и как мне кажется без машин... после 9 вечера жизнь будет замирать как сейчас в Луцке или Чернигове... просто не будет того количества 25-35 летних...
теперь о машинах...Троя постареет и станет пенсионерской околицей... с каждым годом машин будет меньше... по идее востребованы будут только дачки под киевом...
Ага, участки под кладбища еще будут в цене.
И доллар наконец то будет "33"