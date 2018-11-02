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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2576257725782579

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 00:23

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Наступило время вечерних прогнозов... лет через 5 весь киев кроме ПОХа превратится в один сплошной "спальник"... без ночной жизни и как мне кажется без машин... после 9 вечера жизнь будет замирать как сейчас в Луцке или Чернигове... просто не будет того количества 25-35 летних...
теперь о машинах...Троя постареет и станет пенсионерской околицей... с каждым годом машин будет меньше... по идее востребованы будут только дачки под киевом...

Ага, участки под кладбища еще будут в цене.

И доллар наконец то будет "33"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Мне уже советовали завести кота Думаете, лучше все-таки собачку?

... краще, все ж таки - Флаймена! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 09:31

  Natt написав:Мне уже советовали завести кота Думаете, лучше все-таки собачку?


вот отличный вариант


Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  Долярчик написав:
  Natt написав:Мне уже советовали завести кота Думаете, лучше все-таки собачку?

... краще, все ж таки - Флаймена! :D

Флаймен 100% лучше... мужские руки в куче квартир под аренду нелишние :)
Оранжевый-хит сезона
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+1 за Флаймана.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:04

  airmax78 написав:+1 за Флаймана.


судя по его картинкам не похоже шоп он был обработан от паразитов и приучен к лотку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:11

Флайман единственный на ветке человек с прозрачным имущественным и финансовым состоянием, экспортной выручкой, отсутствием кредитов/обязательств по рассрочке/расходов по аренде. Неприхотлив, бронзовые руки, с карткой сталого побуту - почти европеец. И самое главное: живет в данный момент под рукой - не надо никуда ехать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 10:17

  airmax78 написав:Флайман единственный на ветке человек с прозрачным имущественным и финансовым состоянием, экспортной выручкой, отсутствием кредитов/обязательств по рассрочке/расходов по аренде. Неприхотлив, бронзовые руки, с карткой сталого побуту - почти европеец. И самое главное: живет в данный момент под рукой - не надо никуда ехать.

а он что в Одессу переехал уже?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:04

Оранжевый-хит сезона Кто до Одессы Заходите приглашаю до себя Самогоночка в гандеробе всегда ждет хороших гостей..... Выпьем закусим и погуляем.....
usolcevanata
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