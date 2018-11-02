Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Наступило время вечерних прогнозов... лет через 5 весь киев кроме ПОХа превратится в один сплошной "спальник"... без ночной жизни и как мне кажется без машин... после 9 вечера жизнь будет замирать как сейчас в Луцке или Чернигове... просто не будет того количества 25-35 летних... теперь о машинах...Троя постареет и станет пенсионерской околицей... с каждым годом машин будет меньше... по идее востребованы будут только дачки под киевом...
Флайман единственный на ветке человек с прозрачным имущественным и финансовым состоянием, экспортной выручкой, отсутствием кредитов/обязательств по рассрочке/расходов по аренде. Неприхотлив, бронзовые руки, с карткой сталого побуту - почти европеец. И самое главное: живет в данный момент под рукой - не надо никуда ехать.
airmax78 написав:Флайман единственный на ветке человек с прозрачным имущественным и финансовым состоянием, экспортной выручкой, отсутствием кредитов/обязательств по рассрочке/расходов по аренде. Неприхотлив, бронзовые руки, с карткой сталого побуту - почти европеец. И самое главное: живет в данный момент под рукой - не надо никуда ехать.