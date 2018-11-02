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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лис, 2018 11:30
Та дай Бог всем таких бабушек, с таким аналитическим складом ума)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 03 лис, 2018 11:57
даже без фото я уверен, что "бабуля" еще в строю
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 03 лис, 2018 11:58
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Спутниковую тарелку повесили?
На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.
Мне нравится (очень) ФК2.
Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?
Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.
В 80 000 BTU поместятся?
Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.
Очень интересный объект.
кстати, а вот как вообще с кондиционерами в домах с фасадным остеклением ? Где их устанавливают ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 03 лис, 2018 12:18
zzzzzz написав: UA написав: airmax78 написав:
На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.
Мне нравится (очень) ФК2.
Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?
Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.
В 80 000 BTU поместятся?
Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.
Очень интересный объект.
кстати, а вот как вообще с кондиционерами в домах с фасадным остеклением ? Где их устанавливают ?
У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.
Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.
Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.
И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.
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freeze
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Додано: Суб 03 лис, 2018 12:35
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Спутниковую тарелку повесили?
На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.
Мне нравится (очень) ФК2.
Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?
Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.
В 80 000 BTU поместятся?
Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.
Очень интересный объект.
ФК2 мне и самому нравится, при этом без сарказма. Все, кроме плотности застройки и видов из окон. Я писал про ФК1, который угандошили в г0вно меньше чем за 2 года.
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airmax78
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Додано: Суб 03 лис, 2018 13:04
freeze написав:
У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.
Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.
Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.
И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.
.... ну от, а то тут всі: ая-яй! - склити балкони /лоджії, то зло/колхоз!
- а що тоді казати мені у місті Лева, де дощі частішші і проливнішші!!!
- далі скажуть: не "колхозь", а спокійно дивись, як твою лоджію заливає...... - а потім, теж спокійно..... черпай воду з лоджії)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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