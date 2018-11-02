Додано: Суб 03 лис, 2018 12:18

zzzzzz написав: UA написав: airmax78 написав: На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал. На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.

Мне нравится (очень) ФК2.

Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?

Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.

В 80 000 BTU поместятся?

Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.

Очень интересный объект. Мне нравится (очень) ФК2.Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.В 80 000 BTU поместятся?Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.Очень интересный объект.



кстати, а вот как вообще с кондиционерами в домах с фасадным остеклением ? Где их устанавливают ? кстати, а вот как вообще с кондиционерами в домах с фасадным остеклением ? Где их устанавливают ?

У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.