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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2577257825792580

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:30

  Elensk написав:
  Serg-ik написав:
  Elensk написав:А я уже не хочу старую вторичку с бабушками
-сказала бабушка :D


:))))) Вообще-то да. НО! Я продвинутая бабушка, которая ненавидит совок до трясучки.


Та дай Бог всем таких бабушек, с таким аналитическим складом ума)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:57

даже без фото я уверен, что "бабуля" еще в строю :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:58

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Спутниковую тарелку повесили?

На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.

Мне нравится (очень) ФК2.
Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?
Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.
В 80 000 BTU поместятся?
Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.
Очень интересный объект.


кстати, а вот как вообще с кондиционерами в домах с фасадным остеклением ? Где их устанавливают ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:18

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.

Мне нравится (очень) ФК2.
Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?
Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.
В 80 000 BTU поместятся?
Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.
Очень интересный объект.


кстати, а вот как вообще с кондиционерами в домах с фасадным остеклением ? Где их устанавливают ?


У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.
Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.
Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.

И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:35

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Спутниковую тарелку повесили?

На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.

Мне нравится (очень) ФК2.
Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?
Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.
В 80 000 BTU поместятся?
Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.
Очень интересный объект.

ФК2 мне и самому нравится, при этом без сарказма. Все, кроме плотности застройки и видов из окон. Я писал про ФК1, который угандошили в г0вно меньше чем за 2 года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:04

В місті Лева, погода ще та! - потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО склити!

  freeze написав:У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.
Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.
Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.

И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.

.... ну от, а то тут всі: ая-яй! - склити балкони /лоджії, то зло/колхоз!
- а що тоді казати мені у місті Лева, де дощі частішші і проливнішші!!!
- далі скажуть: не "колхозь", а спокійно дивись, як твою лоджію заливає...... - а потім, теж спокійно..... черпай воду з лоджії)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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