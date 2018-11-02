Додано: Суб 03 лис, 2018 13:43

airmax78 написав: Фриз, а что за система стоит? Фасадные алюминиевые оконные системы - они же очень разные бывают. UA, например, только с системой Менгеле сталкивался. Но есть и другие. Фриз, а что за система стоит? Фасадные алюминиевые оконные системы - они же очень разные бывают. UA, например, только с системой Менгеле сталкивался. Но есть и другие.

Честно не знаю, я не инженер, а гуманитарий, но основная проблема, которая была озвучена после того как все начали жаловаться в ОСМД и те вызвали консультантов, это то что на всем сплошном массиве остекленения в 13-16 этажей, точнее вроде по осевым стойкам, идет технологическое пространство в нескольких миллиметров вот прямо с самого верха до самого низа, через которое и идет вода, в результате как не меняй резинки у жителей нижних этажей, если есть какая-то проблема условно на 13 этаже, то это вода выльется по технологическим этим миллиметрам по всем нижним этажам.Но всё-таки повторяю, что всё не так трагично, только косой дождь проливной как из ведра на протяжении нескольких часов, а это 1-2 раза в год у нас, а так обычный дождь без проблем. То есть одна секция страдает от косого северо-восточного дождя, другая от косого западного и тд.Тут надо делать видимо сплошную реставрацию с самой верха, но часть квартир закрыта, часть квартир по фиг - говорят, а мне зачем я тряпкой воду убрал - зачем мне кучу денег тратить на ремонт системы.Тут реальная проблема окна помыть, точнее сорганизовать соседей на одновременный помыв окон, чтобы было дешевле альпинистов вызывать. То ли все настолько при деньгах, что не считают нужным кооперироваться, смотришь - на 7 этаже условно моют, через две недели этажом выше моют. Не поверите, за 10 лет ни разу никому не удалось скооперироваться, чтобы помыть одновременно хотя бы группу из трех-четырех этажей.