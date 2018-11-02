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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2578257925802581>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:30

  Elensk написав:
  Serg-ik написав:
  Elensk написав:А я уже не хочу старую вторичку с бабушками
-сказала бабушка :D


:))))) Вообще-то да. НО! Я продвинутая бабушка, которая ненавидит совок до трясучки.


Та дай Бог всем таких бабушек, с таким аналитическим складом ума)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:57

даже без фото я уверен, что "бабуля" еще в строю :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 11:58

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Спутниковую тарелку повесили?

На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.

Мне нравится (очень) ФК2.
Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?
Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.
В 80 000 BTU поместятся?
Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.
Очень интересный объект.


кстати, а вот как вообще с кондиционерами в домах с фасадным остеклением ? Где их устанавливают ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:18

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.

Мне нравится (очень) ФК2.
Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?
Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.
В 80 000 BTU поместятся?
Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.
Очень интересный объект.


кстати, а вот как вообще с кондиционерами в домах с фасадным остеклением ? Где их устанавливают ?


У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.
Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.
Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.

И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:35

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Спутниковую тарелку повесили?

На стадии "остекленный балкон с выносом". Вам, я так понимаю, нравится во что превратили, например, Французский квартал.

Мне нравится (очень) ФК2.
Нравится из интереса - какой счет за отопление будет при фактической замене фасадных стен на сплошное остекление?
Также интересна информация по расчетной мощности кондиционеров на 3к квартиру.
В 80 000 BTU поместятся?
Начинаю догадываться, что ФК2 проектировал добрый доктор Менгеле.
Очень интересный объект.

ФК2 мне и самому нравится, при этом без сарказма. Все, кроме плотности застройки и видов из окон. Я писал про ФК1, который угандошили в г0вно меньше чем за 2 года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:04

В місті Лева, погода ще та! - потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО склити!

  freeze написав:У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.
Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.
Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.

И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.

.... ну от, а то тут всі: ая-яй! - склити балкони /лоджії, то зло/колхоз!
- а що тоді казати мені у місті Лева, де дощі частішші і проливнішші!!!
- далі скажуть: не "колхозь", а спокійно дивись, як твою лоджію заливає...... - а потім, теж спокійно..... черпай воду з лоджії)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:.... ну от, а то тут всі: ая-яй! - склити балкони /лоджії, то зло/колхоз!
- а що тоді казати мені у місті Лева, де дощі частішші і проливнішші!!!
- далі скажуть: не "колхозь", а спокійно дивись, як твою лоджію заливає...... - а потім, теж спокійно..... черпай воду з лоджії)))


Всё-таки лоджия - это совсем другой случай, гораздо более простой и ремонтоспособный, чем условно у меня 17 квадратов сплошного остекления сложной конфигурации на отвесной стене.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:15

  freeze написав:
  Долярчик написав:.... ну от, а то тут всі: ая-яй! - склити балкони /лоджії, то зло/колхоз!
- а що тоді казати мені у місті Лева, де дощі частішші і проливнішші!!!
- далі скажуть: не "колхозь", а спокійно дивись, як твою лоджію заливає...... - а потім, теж спокійно..... черпай воду з лоджії)))


Всё-таки лоджия - это совсем другой случай, гораздо более простой и ремонтоспособный, чем условно у меня 17 квадратов сплошного остекления сложной конфигурации на отвесной стене.

Фриз, а что за система стоит? Фасадные алюминиевые оконные системы - они же очень разные бывают. UA, например, только с системой Менгеле сталкивался. Но есть и другие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:26

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Долярчик написав:
  Natt написав:Мне уже советовали завести кота Думаете, лучше все-таки собачку?

... краще, все ж таки - Флаймена! :D

Флаймен 100% лучше... мужские руки в куче квартир под аренду нелишние :)


А ви впевнені, що у Флая, окрім двох рук, є ще щось цікаве для полум’яної жінки ?? З квартирами пані сама впорається, а от наявність тільки флаєвих рук може стати болючим розчаруванням. Вигляд інтер’єру бучанського цоколя має застерегти від поспішних порад достойним панянкам, оскільки зорієнтований явно не на жіночу аудиторію.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:43

  airmax78 написав:Фриз, а что за система стоит? Фасадные алюминиевые оконные системы - они же очень разные бывают. UA, например, только с системой Менгеле сталкивался. Но есть и другие.


Честно не знаю, я не инженер, а гуманитарий, но основная проблема, которая была озвучена после того как все начали жаловаться в ОСМД и те вызвали консультантов, это то что на всем сплошном массиве остекленения в 13-16 этажей, точнее вроде по осевым стойкам, идет технологическое пространство в нескольких миллиметров вот прямо с самого верха до самого низа, через которое и идет вода, в результате как не меняй резинки у жителей нижних этажей, если есть какая-то проблема условно на 13 этаже, то это вода выльется по технологическим этим миллиметрам по всем нижним этажам.
Но всё-таки повторяю, что всё не так трагично, только косой дождь проливной как из ведра на протяжении нескольких часов, а это 1-2 раза в год у нас, а так обычный дождь без проблем. То есть одна секция страдает от косого северо-восточного дождя, другая от косого западного и тд.
Тут надо делать видимо сплошную реставрацию с самой верха, но часть квартир закрыта, часть квартир по фиг - говорят, а мне зачем я тряпкой воду убрал - зачем мне кучу денег тратить на ремонт системы.
Тут реальная проблема окна помыть, точнее сорганизовать соседей на одновременный помыв окон, чтобы было дешевле альпинистов вызывать. То ли все настолько при деньгах, что не считают нужным кооперироваться, смотришь - на 7 этаже условно моют, через две недели этажом выше моют. Не поверите, за 10 лет ни разу никому не удалось скооперироваться, чтобы помыть одновременно хотя бы группу из трех-четырех этажей.
freeze
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