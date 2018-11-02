Та дай Бог всем таких бабушек, с таким аналитическим складом ума)
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Додано: Суб 03 лис, 2018 11:30
Та дай Бог всем таких бабушек, с таким аналитическим складом ума)
Живите своим умом!
Додано: Суб 03 лис, 2018 11:57
даже без фото я уверен, что "бабуля" еще в строю
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 03 лис, 2018 11:58
кстати, а вот как вообще с кондиционерами в домах с фасадным остеклением ? Где их устанавливают ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 03 лис, 2018 12:18
У меня в двух комнатах вместо фасадных стен - панорамное остекление. Конечно визуально очень красиво - вид на море, кораблики плавают.
Но я вам скажу, что по началу всё класс, но ни хрена не практично. Резинки с годами пересыхают, во время сильных косых ливней начинает подтекать вода, поменять резинки надо вызывать альпинистов, и все равно подтекает откуда-то сверху от соседей, они говорят, что у них таже беда, тоже сверху подтекает. И так у всего дома. Но протекать не сразу стало, где-то после 5-7 лет после заселения дома. Спасает, что сильные косые продолжительные ливни бывают редко максимум пару раз в год.
Хотя возможно, что тут усугубляет ситуацию, что панорамное остекление у меня не ровная стена, а сложной конфигурации, близкая к полукругу.
И да стеклопакеты как ни крути - это не кирпич или пенобетон, холодок в сильный мороз явный идет.
Додано: Суб 03 лис, 2018 12:35
ФК2 мне и самому нравится, при этом без сарказма. Все, кроме плотности застройки и видов из окон. Я писал про ФК1, который угандошили в г0вно меньше чем за 2 года.
Додано: Суб 03 лис, 2018 13:04
В місті Лева, погода ще та! - потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО склити!
.... ну от, а то тут всі: ая-яй! - склити балкони /лоджії, то зло/колхоз!
- а що тоді казати мені у місті Лева, де дощі частішші і проливнішші!!!
- далі скажуть: не "колхозь", а спокійно дивись, як твою лоджію заливає...... - а потім, теж спокійно..... черпай воду з лоджії)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 03 лис, 2018 13:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всё-таки лоджия - это совсем другой случай, гораздо более простой и ремонтоспособный, чем условно у меня 17 квадратов сплошного остекления сложной конфигурации на отвесной стене.
Додано: Суб 03 лис, 2018 13:15
Фриз, а что за система стоит? Фасадные алюминиевые оконные системы - они же очень разные бывают. UA, например, только с системой Менгеле сталкивался. Но есть и другие.
Додано: Суб 03 лис, 2018 13:26
А ви впевнені, що у Флая, окрім двох рук, є ще щось цікаве для полум’яної жінки ?? З квартирами пані сама впорається, а от наявність тільки флаєвих рук може стати болючим розчаруванням. Вигляд інтер’єру бучанського цоколя має застерегти від поспішних порад достойним панянкам, оскільки зорієнтований явно не на жіночу аудиторію.
Додано: Суб 03 лис, 2018 13:43
Честно не знаю, я не инженер, а гуманитарий, но основная проблема, которая была озвучена после того как все начали жаловаться в ОСМД и те вызвали консультантов, это то что на всем сплошном массиве остекленения в 13-16 этажей, точнее вроде по осевым стойкам, идет технологическое пространство в нескольких миллиметров вот прямо с самого верха до самого низа, через которое и идет вода, в результате как не меняй резинки у жителей нижних этажей, если есть какая-то проблема условно на 13 этаже, то это вода выльется по технологическим этим миллиметрам по всем нижним этажам.
Но всё-таки повторяю, что всё не так трагично, только косой дождь проливной как из ведра на протяжении нескольких часов, а это 1-2 раза в год у нас, а так обычный дождь без проблем. То есть одна секция страдает от косого северо-восточного дождя, другая от косого западного и тд.
Тут надо делать видимо сплошную реставрацию с самой верха, но часть квартир закрыта, часть квартир по фиг - говорят, а мне зачем я тряпкой воду убрал - зачем мне кучу денег тратить на ремонт системы.
Тут реальная проблема окна помыть, точнее сорганизовать соседей на одновременный помыв окон, чтобы было дешевле альпинистов вызывать. То ли все настолько при деньгах, что не считают нужным кооперироваться, смотришь - на 7 этаже условно моют, через две недели этажом выше моют. Не поверите, за 10 лет ни разу никому не удалось скооперироваться, чтобы помыть одновременно хотя бы группу из трех-четырех этажей.
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